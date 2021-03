Mara Bănică s-a logodit! Primele imagini cu inelul de logodnă

In articol:

Mara Bănică s-a logodit! Jurnalista a postat prima imagine cu inelul de logodnă.

Mara Bănică s-a logodit

Jurnalista Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat misterios. Cunoscuta vedetă de televiziune este într-o relație de mai bine de doi ani cu un individ pe care îl ține departe ochii curioșilor.

Preferă să nu vorbească prea mult despre cel care i-a furat inima, însă se pare că vedeta s-a logodit în urmă cu scurt timp.

Pe rețelele de socializare, Mara Bănică a postat o imagine cu inelul de logodnă, dar și cu bilețul pe care l-a primit din partea iubitului. Bineînțeles că răspunsul vedetei a fost DA.

La scurt timp, zeci de mesaje s-au strâns în mediul online. Fanii îi transmis gânduri bune și îi urează casă de piatră.

"Să fiți binecuvântați!!!/ Ce bine-mi pareee! Sa fii fericita iti doresc din suflet! Voi, mamele care au putere si curaj, sunteti primele care meritati liniste si iubire! Dumnezeu sa va ocroteasca!/ Iubitii mei va doresc tot binele din lume/ Doamne, Mara, habar nu ai cât ma bucur pentru tine!/ Casă de piatra și să fie într-un ceas bun! Sănătate și fericire", au fost doar câteva dintre mesajele primite de Mara Bănică.

Mara Bănică, infectată cu COVID-19

Mara Bănică și fiul ei au fost infectați cu COVID-19. Jurnalista declara faptul că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

„Încă mai există oameni care nu cred în existența virusului SarsCov2. Încă mai există oameni care sunt de părere că persoanele publice din România au primit zeci de mii de euro pentru a se declara bolnavi.

Mi se pare că va fi din ce in ce mai rar să găsim în generațiile ce vor urma un minim de nivel cultural. Suntem analfabeți funcționali într-un mare procent. Ca să nu mai zic că noi, românii, oricum suntem șmecheri. Poate de aia ieșim asimptomatici pe străzi, fara să ne pese că-i putem ucide pe alții. Am avut boala asta în luna iulie. Și eu și copilul meu. Am ales să tac tocmai pentru ca oamenii cunoscuți erau acuzați că primesc bani pentru a se declara bolnavi.

A fost greu, foarte greu, am zăcut aproape o săptămână, am avut dureri înfiorătoare de cap, de mușchi, de oase” , a declarat Mara Bănică pe rețeaua de socializare.