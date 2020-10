Mara Bănică și fiul ei, infectați cu coronavirus în luna iulie [Sursa foto: Facebook]

Mara Bănică și fiul ei au avut coronavirus, însă celebra jurnalistă a hotărât să păstreze tăcerea până în ziua de astăzi. Cei doi au fost infectați cu virusul în luna iulie a acestui an. Motivul pentru care a spus întregii lumi despre inefectarea sa are legătură cu acuzațiile pe care vedetele le primesc în mediul online.

Jurnalista a mărturisit că a fost o perioadă extrem de dificilă pentru ea și fiul ei. Mara Bănică susține că a avut dureri mari de cap, mușchi și oase. Ea a făcut anunțul în urmă cu puțin timp pe pagina ei de Facebook.

„Încă mai există oameni care nu cred în existența virusului SarsCov2. Încă mai există oameni care sunt de părere că persoanele publice din România au primit zeci de mii de euro pentru a se declara bolnavi. Mi se pare că va fi din ce in ce mai rar să găsim în generațiile ce vor urma un minim de nivel cultural. Suntem analfabeți funcționali într-un mare procent. Ca să nu mai zic că noi, românii, oricum suntem șmecheri. Poate de aia ieșim asimptomatici pe străzi, fara să ne pese că-i putem ucide pe alții. Am avut boala asta în luna iulie. Și eu și copilul meu. Am ales să tac tocmai pentru ca oamenii cunoscuți erau acuzați că primesc bani pentru a se declara bolnavi. A fost greu, foarte greu, am zăcut aproape o săptămână, am avut dureri înfiorătoare de cap, de mușchi, de oase”, a declarat Mara Bănică pe rețeaua de socializare.

Jurnalista a mărturisit că a ascuns că are coronavirus din cauza acuzațiilor al adresa vedetelor că ar fi primit bani să mintă că au fost infectate cu virusul. Ea a transmis un mesaj tuturor persoanelor care o urmăresc și a tras un semnal important de alarmă.

„Prietenii apropiați, contacții direcți și familia au știut. Și peste toate astea, gândul că fiul meu era și el pozitiv, mă făcea să mi doresc să nu mai fiu, doar ca el să fie sănătos. Am donat plasmă, mai apoi, ceea ce ar trebui să facă toți cei care au avut boala. Ne facem anticorpii lunar, încă mai avem, e drept, nu știu pentru câtă vreme. Fac public acum lucrul ăsta, când nebunia “persoane publice plătite” a trecut, cu un îndemn la bun simț: poate nu aveți simptome, deși stiți că sunteți pozitivi. Asta nu vă dă dreptul de a ieși pe stradă. Doar pentru că pe voi nu vă doare nimic, pozitivi fiind! Asta e motivul răspândirii bolii. Singurul.”, a încheiat jurnalista, într-o postare pe Facebook.