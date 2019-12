Mara Bănică este văzută de mulți ca fiind o femeie puternică și care a fost nevoită de multe ori să ia viața în piept.

Jurnalista are o poveste de viață care pare mai degrabă scenariul unui film de la Hollywood. Cu bune, cu rele, ea a revenit mereu pe picioarele ei și nu s-a lăsat doborâtă de greutăți.

Puțină lume știe faptul că Mara Bănică și-a dorit mult un copil. Încă din adolescență și-a propus să devină mamă cu orice preț, până la vârsta de 35 de ani, fie că e căsătorită sau nu.

Așa s-a și întâmplat. Mara Bănică s-a despărțit de tatăl copilului, la o lună de când aflase că va deveni mamă. Tot în acea perioadă, Mara Bănică avea să mai primească o veste cruntă: tatăl ei fusese diagnosticat cu cancer.

"Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem recunosc. Am avut orelaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice. Nu există bărbat ca nu înşală, nu s-a născut. Există femei care să nu caute. Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună. Tată meu s-a îmbolnăvit de cancer şi eu am aflat că sunt însărcinată. Părintele mi-a zis că dacă eu iau o viaţă îmi ia şi Dumnezeu o viaţă", a spus Mara Bănică.