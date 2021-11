Mara Bănică, totul despre problemele cu care se confruntă în timpul sarcinii! "Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie"

In articol:

Mara Bănică urmează să aducă pe lume, cel de-al doilea copil, în numai puțin de două luni. Cu toate acestea, jurnalista a făcut o serie de declarații, despre starea ei, atât fizică, cât și psihică din timpul sarcinii.

Vedeta TV a mărtusit că este foarte stresată și că nu este în cea mai bună perioadă, din punct de vedere emoțional. Mai mult, acesta refuză să mai iasă din casă, din cauza contextului pandemic actual.

Mara Bănică se confruntă cu depresia prenatală: „Plâng trei-patru ore pe zi"

Mara Bănică a dezvăluit, în cadrul unui interiu pentru Click.ro, că trece prin ceea ce se numește, în termeni psihologici, depresie prenatală.

Jurnalista a mai mărturisit că plânge, chiar și de trei, patru ori pe zi. În momentul de față, urmează consiliere psihologică și nu își dă seamă cum a ajuns în situația asta.

Mara Bănică a mai afirmat că soțul ei este plecat din țară, iar faptul că petrece mult timp singură, fără să mai aibe contact cu mediul exterior, este încă un factor care îi influențează starea.

Jurnalista a mai vorbit și despre sitauția actuală din țara noastră și afirmă că îi frică să iasă afară, deoarece nu vrea să se îmbolnăvaescă, având în vedere că este însărcinată.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Mara a mai mărturist că a luat mult în greutate, în timpul sarcinii, iar în momentul de față are 80 de kilograme și aproximat că va mai aduga încă

10 până la sfârșitul sarcinii.

Citeste si: Mara Bănică, noi detalii despre starea de sănătate a soților Lis: „Oana e mai bine, Viorel e...”

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie on-line! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie.

Mara Bănică va naște prin cezariană

Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!', a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

Din cauza vârstei și a accidentului prin care a trecut acum câteva luni, jurnalista, Mara Bănică, a optat pentru cezariană, deoarce îi este frică să nu existe probleme, în timpul sarcinii.

Citeste si: Mara Bănică, probleme serioase înainte de naștere! Vedeta a apelat la ajutorul medicului: „Plâng trei-patru ore pe zi”

„Voi naște prin cezariană, că am indicație, în primul rând e vârsta, în al doilea rând, eu am avut o fractură de șold, sunt destul de avariată. Am avut accidentul acela de mașină și pe burtă am șapte operații și nu aș risca. Mie mi se pare nașterea naturală o loterie, că nu știi dacă travaliul durează 40 de minute sau 16 ore și nu aș face asta", a afirmat într-un interviu pentru Fanatik.ro.