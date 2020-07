In articol:

Mai exact, acum câteva zile, Vulpița și Viorel, vedetele Acces Direct au fost declarați pozitivi la testul COVID-19, lucru care a făcut ca situația emisiunii să fie una extrem de fragilă, atât invitații, cât și prezentatoarea, precum și o mare parte din echipă, să treacă printr-un adevărat coșmar.

Printre invitații care, de-a lungul timpului, au fost, oarecum, nelipsiți în platoul Acces Direct alături de Vulpița și de Viorel se numără și Mara Baănică, jurnalista având, acum, toate motivele din lume pentru a avea emoții.

”Am trecut, zilele astea, prin emoții mari. A picat prima colegă, apoi a doua, apoi simptome pe care ni se părea că le avem cu toții. Nebunia testărilor la privat, transmisă pe toate posturile tv, începuse deja. A culminat cu mizeria făcută celor de la CFR Cluj: 21 de fotbalișți au Covid la privat, dar nu au la stat. Făcusem deja prima testare, negativă, la un centru privat. Decid, fiind contact direct al cuiva deja infectat, să sun la DSP. A fost un test al răbdării. Trei ore de apeluri la care nu răspundea nimeni. Mail. Apoi mailuri. Vreo trei. La un moment dat, răspunde cineva la telefon, spre seară. Nici nu mai știu la ce sector al Bucureștiului, sunăm, pe rând, la toate. Târziu în noapte, ne au testat acasă. Am realizat că e un test al răbdării. Că amărâții ăștia la la DSP muncesc 24 de ore pe zi. Că sunt puțini. Că sunt obosiți. Că au puterea și după ce țipi la ei la telefon pentru că nu-ți răspund când vrei tu, să-ți ureze să fii sănătos. Poate că sunt eu emotivă, habar nu am, dar mi se pare că instituția asta, atât de importantă pentru noi românii în această perioadă este pusă cumva la zid în presă pentru că nu face mai mult. Și nu face pentru că România nu e Germania. Și nici n-are șanse să devină prea curând. DSP-ul lucrează cu angajații reduși la 60% din capacitate, pentru că-și dau demisiile pe capete. DSP-ul nu are oameni care să răspundă la telefoane. DSP-ul este îngropat în hărții, hârtiuțe, avize, răspunsuri și statistici pe care trebuie să le facă zilnic pentru mii și mii de oameni. Pentru o întreagă Românie. Și n-au cum.

De aceea vin și zic... testul Covid este testul răbdării absolute. Al așteptării unui telefon la care într-un final cineva va răspunde. Și când o va face, nu-l înjurați. Sunt oameni care muncesc cât pentru zece. Păcat de noi. De țară asta. Popor de șmecheri, de bombardieri, ne merităm soarta”, a spus Mara Bănică.

Focar de COVID-19 după infectarea celebrei Vulpița și a lui Viorel

„Așa cum știti, săptămâna trecută cei doi invitați permanent în ultimele luni în emisiune au fost depistați pozitiv cu coronavirus, așa încât toți cei care au intrat în contact direct cu ei au fost izolați”, a transmis Mirela Vaida, prin Skype, la Antena Stars. De asemenea, Mirela Vaida a mai adăugat faptul că echipa emisiunii a hotărât ca pentru moment emisiunea să nu mai fie difuzată. Toate acestea s-au întâmplat după ce Vulpița și Viorel au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. În acest moment, mai mulți colegi care au interacționat cu soții Stegaru au iești pozitivi.

„Se pare însă că și unii dintre colegii care în acest weekend au interacționat cu ei s-au simțit din ce în ce mai rău și în urma testării au ieșit și ei pozitivi”, a mai adăugat Mirela Vaida. „Eu mă simt foarte bine, nu am absolut niciun simptom, copiii mei se simt foarte bine. Stăm cu frica în sân, pentru că nu știm ce se poate întâmpla în următoarea perioadă. (...) Voi sta în izolare 14 zile. (...) Doamne ferește, să nu fiu nevoită să vă dau alte vești. Deocamdată toată lumea e bine”, a mai declarat Mirela Vaida.