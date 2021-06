Marcel Ciolacu a fost șantajat? Dezvăluirea președintelui PSD despre o filmare indecentă! A spus totul la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Marcel Ciolacu a fost implicat în 2016 într-un scandal, după ce numele lui a fost legat de o filmare indecentă. Mai exact, chiar înainte de alegerile parlamentare, pe Internet a apărut o filmare din 2012 în care fostul primar al orașului Buzău, Constantin Boșcodeală, apărea în ipostaze compromițătoare alături de două tinere.

La finalul acelei întregistrări video se preciza că următorul protagonist va fi Marcel Ciolacu, actualul președinte al PSD, care la momentul realizării filmulețului, era viceprimarul Buzăului.

Marcel Ciolacu a acuzat la acel moment că filmulețul cu primarul ar fi fost distribuit chiar de colegi de-ai săi. Politicianul a arătat atunci cu degetul către anumiți lideri din PSD și a spus că apariția acelor filmări a fost o reglare de conturi în interiorul partidului. ”Am fost menționat în înregistrare tocmai pentru a fi atras în acest scandal, ca președinte al PSD Buzău. Garantez că nu există niciun fel de filmare cu mine. Dar apariția acestui material într-un an electoral, chiar înainte de campanie, mi se pare un atac mai mult decât josnic.

În situația în care sunt implicați oameni politici, aceștia nu mai au ce căuta în viața politică”,

În presă s-a scris la acel moment că imaginile cu primarul Boșcodeală de la Buzău ar fi fost surprinse la hotelul ce îi aparținea lui Robert Negoiță, care la acel moment era în conflict cu Liviu Dragnea.

Marcel Ciolacu a fost șantajat? ”Nu mi-e frică de absolut nimic din trecutul meu”

Invitat acum la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, lui Marcel Ciolacu i s-a amintit de acel episod și a fost întrebat de jurnalistă dacă a fost vreodată șantajat.

”Nu. Nu au de ce. Nu-mi este frică de ceea ce am făcut. Nu au motive, mie nu-mi e frică de absolut nimic din trecutul meu. E adevărat că nu trebuie să-ți fie frică de ceea ce ai făcut, ci de capacitatea lor de a inventa. Nu am fost niciodată la Robert Negoiță la hotel. De aceea am spus că nu au cum să apară pentru că nu există așa ceva… Rămân la părera că cine face în politică așa ceva, e mai bine să se lase. Eu nu am avut niciodată dușmani politici, întotdeauna am avut adversari politici: și cred că și în politică, și în viață, ca și peste tot, trebuie să existe o linie roșie. Acest filmuleț și cine l-a dat a arătat că a fost depășită această linie roșie. Pînă la urmă cred că cea mai afectată a fost familia domniei sale (n.red, primarul Boșcodeală)”, a declarat Marcel Ciolacu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.