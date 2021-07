Marcel Ciolacu, dezvăluiri incredibile despre pensiile românilor! „Nu se recalculează nimic. E o minciună”

Marcel Ciolacu [Sursa foto: Facebook] 23:37, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Liderul PSD a făcut declarații uluitoare la un post de știri. Marcel Ciolacu susține că actuala guvernare nu are cadru legal pentru a recalcula pensiile, căci în aceste momente este interzis să faci așa ceva. Astfel, el îi acuză pe cei de la conducere că mint poporul român cu nerușinare.

Mai mult, politicianul are de gând să pună capăt acesto minciuni pe care le „vând” cei de la putere. Acesta a vorbit despre strategie pusă la punct de Partidul Social Democrat pentru a-l obliga pe șeful Executivului, Florin Cîțu, să dea explicații în ceea ce privește miliardele luate cu împrumut și la ce nivel va ajunge datoria publică.

Marcel Ciolacu [Sursa foto: Facebook]

Marcel Ciolacu îl amenință pe Florin Cîțu: „Trebuie să respectăm legile în România”. Ce spune despre recalcularea pensiilor

Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat recent că recalcularea pensiilor a fost întârziată de amânarea PNRR, însă Marcel Ciolacu aruncă bomba și spune că, de fapt, acest lucru nu va avea niciodată loc, căci a fost depășit de mult gradul de recalculare.

Totodată, președintele PSD spune că Florin Cîțu trebuie să iasă public și să dea explicații cu privire la gradul de îndatorare publică și neapărat să spune, punctual, unde au fost investiți banii împrumutați de România în ultimul an.

De asemenea, Marcel Ciolacu spune că dacă DNA nu ia măsuri rapid, membrii Partidului Social Democrat se vor strânge în fața instituției și le vor cere să aplice legea.

„Anunţ în premieră: dacă nu vine Cîţu (n.r. – să explice care este situaţia datoriei publice şi ce s-a făcut cu banii împrumutaţi în ultimul an), noi avem dreptul să convocăm sesiune extraordinară a Parlamentului. Trebuie să respectăm legile în România, trebuie să-i adunăm cumva din sălile de luptă.

Avem acest drept. O treime din parlamentari putem convoca o sesiune extraordinară. Categoric! Noi avem execuţia bugetară pe luna mai, unde este 49,7%. Acum e depăşit pragul de 50% (n.r. – al datoriei publice). Cum să te uiţi la un prim-ministru care efectiv nu se uită ce atribuţii are el, ce e în fişa postului.

Vă aduceţi aminte că Partidul Social Democrat a mai mers pe la DNA, să-şi susţină anumiţi lideri în istoria partidului. S-ar putea să se trezească DNA-ul de data aceasta cu toţi liderii Partidului Social Democrat în faţa DNA-ului să cerem să se respecte legea şi să înceapă să ia măsuri la toate hoţiile întâmplate pe tot cursul pandemiei, de la starea de urgenţă până în momentul de faţă. Cu toate aberaţiile trecute prin Guvern şi nimeni nu ia nicio măsură.

Nu se recalculează nimic. E o minciună. Am depăşit mult gradul de recalculare. E interzis prin lege să recalculezi sau să măreşti ceva. Legea spune clar, se îngheaţă orice ţine de bugetul statului. Iese preşedintele României care nu ştiu dacă are treabă cu PNRR. E guvernul său. E dorinţa sa să aibă această guvernare. Îl acoperă pe domnul Ghinea. Acum vine Rareş Bogdan să acopere. Noi am înnebunit? Ei înţeleg că sunt la guvernare, că ei sunt miniştrii şi nu opoziţie. Iohannis a dorit acest guvern. Ghinea şi guvernul nu şi-au făcut temele să treacă PNRR. Ne mai mint mult? Nu se pot opri la un moment dat? Vedem ce trebuie de făcut.

E un jaf naţional. E şi vânzarea de terenuri. Nu au curaj. E puşcărie. Cea mai mare companie din România e Hidroelectrica. Normal că…eu nu înţeleg. Nimeni nu vinde în Europa. PSD a dat o lege cu corespondenţă. Şi Franţa a dat şi Polonia, niciun bun să nu se vândă de la statul respectiv. Ei nu colectează, au nişte găuri negre majore. Urmează şi CEC-ul. Ei încearcă să îşi închidă găurile. Eu cred că românii au început să vadă minciunile pe care le-au înghiţit în campaniile electorale. Lucrurile sunt scăpate de sub control. Cel mai mare vinovat e Klaus Iohannis. Nu mai merge cocoloşala. A ieşit Ghinea, Cîţu, 4,5%. Mai avem 14 miliarde şi se termină termenul. Eu am atras atenţia”, a declarat Marcel Ciolacu la un post de televiziune.