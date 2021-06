Marcel Ciolacu l-a luat în vizor pe Florin Cîțu. Președintele PSD a răbufnit: ”Scot acum hârtiile și arăt cum dai mită”

In articol:

Marcel Ciolacu susține că este șansa românilor să scape de guvernarea PNL odată cu moţiunea de cenzură din 14 iunie. Liderul PSD a ținut să anunțe că, în următoarele 4 luni, Florin Cîţu şi Ludovic Orban vor încerca să-şi atragă colegii de partid de partea lor, cu funcţii şi bani.

Citeste si: Este vestea momentului pentru români. Raluca Turcan, declarații despre vârsta de pensionare: "Nu s-a discutat creșterea vârstei..."

Marcel Ciolacu crede despre campania de vaccinare anti-COVID-19, că este un eşec cauzat de aroganţa cu care autorităţile îi tratează atât pe români, cât şi pe primarii opoziţiei. „Tu intri in razboi cu autoritatile locale, iar ne imparti in pesedisti si restul. O sa fie dezastru in astea 4 luni in Romania din cauza luptei de partid din PNL. Unul o sa imparta bani, ca e la guvern, unul va imparti functii, ca e sef de partid. Ei maine vin cu PNRR sa-l prezinte, dar nu si cu anexele. Unele anexe le avem si noi si o sa le prezentam.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Nu poti sa jignesti asa poporul roman. Cu vaca din India, unde vaca e sacra. Asta e atitudinea, nu inteleg ca nu pot continua asa? Suntem pe ultimul loc la vaccinare in Europa. AU zis 10 milioane, dupa aia au zis 5 milioane, nu am zis eu. Si-a setat singur targetul, daca nu a fost in stare, sa se duca acasa. A iesit Rafila si le-a spus ca nu merg calculele, ca nu vaccinam doar in orase, ci si la sat. Nu mai merge cu discriminari.

Florin Citu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Marcel Ciolacu, avertizare pentru Florin Cîţu

Eu sunt pro-vaccinare, impreuna cu toata familia mea, toti sunt vaccinati. Domnule, dar noi decidem, eu si familia mea. Au iesit Rafila si Streinu-Cercel si au explicat, el face filme cu Raluca Turcan. Pai Raluca Turcan e Sophia Loren? El e Brad Pitt, ca sa-i urmeze lumea?

Citeste si: Marcel Ciolacu avertizează că deciziile luate de Guvernul Cîțu pot duce la înghețarea salariilor și pensiilor: „Trebuie să prezinte situația românilor”

Pana Iohannis nu iese public si-si cere scuze pentru „ciuma rosie”, eu nu mai am ce sa discut cu el. Stie la fel de bine ca si mine cine ce e „ciuma rosie”. Acum vine copy-paste asta, Citu, si zice ca administratiile PSD. Pai, ba, vrei sa scot hartiile, sa vezi cum mituiesti primarii PNL? Toti parlamentarii, si de la AUR si de la alte partide, trebuie sa se hotarasca daca vor sa continuam asa patru uni de zile, cu acest troc politic pe viitorul Romaniei”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.