Marcel Ciolacu, replici dure la adresa lui Florin Cîțu: Tatăl meu avea o vorbă: ”După ce că ești prost, mai pui și frână”

Prezentarea bugetului pe anul 2021 a fost cu scântei! Cuvinte grele, ironii și replici acide. Marcel Ciolacu a fost foarte deranjat de acuzațiile lui Florin Cîțu, referitoare la PSD, și i-a transmis acestuia un mesaj.

„ Domnule prim-ministru, ați venit ca și ieri, cu aceeași placă, care când nu ai argumente atunci vii și jignești și încerci prin țipete să acoperi acest buget al austerității. Tatăl meu, dumnezeu să-l ierte, un oltean serios, când întâlnea personaje ca dumneavoastră avea o vorbă: Domnule, după ce că ești prost, mai pui și frână. E civilizație când faci hoț pe cineva? Nu ați vrea dumneavoastră să vorbiți cu președintele organizației PNL de la Iași să ne facă și nouă rost de niște tablă și cherestrea? Fost ministru în Guvernul Orban.

Nu ați vrea să vorbiți cu domnul Orban să vorbească cu președintele organizației PNL Piatra Neamț care a inventat o infrațiune nouă, de a vinde postrui cu sute de mii de euro în Guvernul Cîțu? Nu mai bine procedați ca domnul Barna. Când se termină oamenii noi, după ce ai făcut 5-6 numiri în Guvern, să apelezi să îi împrumuți de la PSD fără bani?”, a spus Marcel Ciolacu către premierul Florin Cîțu.

Totul s-a întâmplat după ce premierul României a spus de la tribuna Parlamentului că „adevăratul motiv al supărării PSD” este că au fost „tăiați” de la buget și „nu mai pot să fure”.

Marcel Ciolacu, atac direct la adresa lui Florin Cîțu

Marcel Ciolacu (PSD): „Domnule prim-ministru, un mincinos mai patologic decât dumneavoastră nu cred că am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumătate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine că sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastră în statul român. Am înțeles că PSD fură din buget. Îmi aduc aminte de UNIFARM.

Nu PSD ținea oamenii în casă în timp ce voi furați. Chiar nu îți e rușine să vii să ne spui că noi furăm? Bugetul este o rușine pentru România. Eu, domnule Cîțu, nu mă așteptam să veniți cu un buget care să încalce legea.

