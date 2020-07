In articol:

Marcel Pavel, în pericol după ce s-a vindecat de COVID-19. Marcel Pavel a fost infectat cu noul coronavirus la începutul lunii iunie, dar din fericire s-a pus pe picioare foarte repede. Chiar dacă s-a vindecat, starea de sănătatea a cântărețului nu a revenit în totalitate la normal.

În aceste momente, Marcel Pavel își dedică tot timpul familiei sale, dar și sănătății. După ce a trecut printr-o recuperare în urma infectării cu COVID-19, se pare că artistul a aflat că suferă și de hipertensiune.

“Am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat. Odată cu această perioadă, am descoperit faptul că sufăr şi de hipertensiune, lucru pe care nu l-am ştiut înainte şi pe care încerc să îl țin cât mai bine sub control. Îmi verific zilnic tensiunea, de două ori. Am un regim echilibrat şi încerc să am măsură în toate. Zilele acestea am încercat să îmi încarc cât mai mult bateriile alături de familia mea, să petrecem timp de calitate împreună, în natură”, a declarat Marcel Pavel, într-un interviu pentru revista Viva!.

Marcel Pavel a trecut de cea mai grea perioadă a vieții sale. Artistul se recuperează după ce s-a vindecat de coronavirus

Cântărețul a ajuns la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Din fericire, acesta s-a vindecat și se simte excelent, după ce a trecut prin încercarea grea care i-a pus viața în pericol. Marcel Pavel se află în perioada de recuperare și a povestit într-o emisiune, la Antena Stars, despre cum s-a simțit atunci când a avut coronavirus. (Citeste si: Marcel Pavel, prima imagine la spital: „Mai am încă o perioadă dificilă de trecut”)

”Am avut un fragment extrem de agresiv. 14 zile am stat cu masca de oxigen, mă dădeam jos doar când mâncam și beam apă. Am stat 20 de ore cu masca pe față, până m-am internat în spital. Cu saturația de oxigen din sânge foarte mică. Dar acum sunt din ce în ce mai bine. Am avut 6 zile de recuperare la munte, 6 la mare. Sunt imun deja. N-am nicio treabă. Nu fac baie, trebuie să am grijă. Fac aerosoli între șapte dimineață și șapte seara. Încerc să mă recuperez firesc. Mai am de făcut șapte injecții. Trebuie să fiu atent, să nu răcesc, acum eu trebuie să mă feresc”, a povestit Marcel Pavel.

