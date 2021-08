Marcel Pavel, probleme după infecția cu Covid-19. Ce dependențe are acum artistul: „Toată viața voi lua pastile pentru...”

Marcel Pavel [Sursa foto: Instagram] 22:01, aug 9, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Marcel Pavel a trecut prin clipe cumplite anul trecut atunci când a fost diagnosticat cu Covid-19. Artistul a vorbit despre starea lui de sănătate, dar și despre lucrurile care îl fac să zâmbească din nou.

Îndrăgitul cântăreț a povestit cum era la un pas de moarte, anul trecut.

Lupta cu noul coronavirus a fost dificilă, dar Marcel Pavel a reușit să se repună pe picioare. Cu toate acestea, artistul va fi dependent întreaga viață de pastile pentru inimă.

“ Din patru în patru ore îmi făceau injecții. Eram terminat, bulversat, chiar și pentru anxietate mi-au dat niște pastile. Mi-au salvat viața. Am tușit cu sânge, cine nu s-ar speria? Am avut cheaguri de sânge la plămâni, am fost la un pas să mă intubeze. Am gândit că, dacă ajung acolo, s-a terminat cu mine. Dacă mai stăteam o zi acasă și nu mă internam, muream .” a declarat Marcel Pavel în acea perioadă.

Mai mult, artistul a scăpat cu greu de infecția cu noul coronavirus, dar sechelele au rămas.

Acum Marcel Pavel se simte bine, dar continuă să ia pastile.

“Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19. Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8 .” a spus îndrăgitul cântăreț.

Lucrurile care îi aduc liniște sufletească

Marcel Pavel a revenit cu forțe proaspete în industria muzicală, iar artistul are o vară plină de concerte atât în țară, cât și în străinătate.

Artistul a descoperit și liniștea sufletească pe care i-o aduce cântatul în lăcașurile de cult. Astfel, cu fiecare ocazie, Marcel Pavel cântă și în biserică.

“ Cânt și în biserică, la nunți, piesa „Ce folos, ce folos, viaţă fără de Hristos?”, am un sentiment liniștitor. Oamenii sunt impresionați până la lacrimi, iar de Paște cânt și alte piese bisericești, pricesne. De câte ori sunt invitat într-o catedrală sau biserică am un sentiment aparte, plin de o încărcătură spirituală profundă! Dumnezeu să ne ocrotească! ” a declarat cântărețul.

Copiii lui îl moștenesc pe artist

Cei trei copiii ai lui Marcel Pavel au moștenit talentul muzical de la tatăl lor. Artistul este extrem de mândru de Iuvenalia, Sasha și Richard care îi calcă pe urme.

“ Fetița este nemaipomenită, este elevă la Liceul de muzică ”George Enescu”, studiază pianul, face și balet. Merg cu ea adesea la emisiuni tv, o doresc oamenii, îmi spun să vin cu ea deși nu îmi prea place să o expun. Băiatul cel mare a terminat Masterul în Pedagogie muzicală, iar Sasha, după ce a absolvit două facultăți, a devenit student la Administrație publică. Ambii cântă și la pian .” a mai adăugat Marcel Pavel.