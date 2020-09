Marcel Pavel [Sursa foto: Facebook]

Marcel Pavel nu iese din cuvântul medicilor, după ce s-a vindecat de coronavirus. Artistul respectă întocmai tot ce-i recomandă doctorii, pentru a avea o stare de sănătate cât mai bună. Marcel Pavel anunța acum ceva timp că este infectat cu COVID-19 și arunca lumea mondenă de la noi în aer! Artistul a reușit să scape de virusul care a pus stăpânire pe întreaga lume, însă ține cont de orice îi spune medicul, pentru a-i fi bine.

Ce face Marcel Pavel zi de zi

Imediat după externarea din spital, Marcel Pavel se axează mai mult pe starea lui de sănătate și face ca totul să fie bine. Acesta a povestit în cadrul unei emisiuni TV cum s-a relaxat în ultima perioadă, după ce s-a vindecat de COVID-19.

”Am fost la mare să fac aerosoli, apoi am fost la munte. De când am ieșit din spital, am fost de vreo 20 de ori la munte. Medicii mi-au zis să nu mai fac sport de contact, cum făceam până acum, ci doar câteva exerciții. Acum fac exerciții banale: flotări, genuflexiuni, aplecări și exerciții pentru respirație. Pe astea le fac mai ales la orele de canto. De asemenea, nu mai am voie să alerg, poate după ce o să mai slăbesc vreo 9 kilograme și atunci doar alergare ușoară”, a precizat Marcel Pavel în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”.

Marcel Pavel a recunoscut, că după perioada grea când avea coronavirus, a mai avut pentru un timp simptome nu foarte plăcute, însă momentan totul este bine, iar lucrurile revin încetul cu încetul pe făgașul normal.

”Am simțit vreo trei săptămâni câteva efecte ale bolii: respirația grea, mișcările bruște mă oboseau, dar acum e din ce în ce mai bine”, a adăugat artistul.