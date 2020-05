Marcel Vela anunță că declarațiile nu dispar după 15 mai

In articol:

După ce președintele României Klaus Iohannis a anunțat că se va renunța la declarațiile pe propria răspundere, ministrul Marcel Vela a revenit cu o completare.

Ministrul de Interne a declarat pentru un post de televiziune că următoarele două săptămâni sunt decisive în contextul ridicării stării de urgență.

„Noi ne dorim să nu aibă nimeni nevoie de declarații, în măsura în care trendul va fi descendent, la cazurile din statistica medicală și vom fi încă două săptămâni la fel de responsabili (...)

Mai sunt două săptămâni până la această decizie și ne dorim toți din tot sufletul să nu fie o explozie de cazuri care să pună în pericol perspectiva optimistă la care ne gândim cu toții și dl Președinte, și Guvernul, și dumneavoastră - presa - și cetățenii”, a spus Marcel Vela la un post TV.

Potrivit ministrului, declarația pe propria răspundere va fi păstrată în România, în zonele carantinate în care pericolul este încă foarte ridicat.

„Noi avem în analiză și dorim să nu mai fie declarații decât în zonele carantinate”, a completat Marcel Vela.

Starea de urgenta nu se prelungeste! Din 15 mai intra in vigoare starea de alerta. Anuntul facut de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat luni cu premierul Ludovic Orban, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat şi cu miniştrii Internelor, Sănătăţii, Apărării, Economiei şi Educaţiei măsurile de gestionare a pandemiei de coronavirus.

Declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis:

Starea de urgenta nu se prelungeste dupa 15 mai!

Epidemia nu a trecut, trebuie sa fim responsabili, trebuie sa avem mare grija in continuare. Nu stie nimeni cat mai dureaza aceasta epidemie. Depinde de noi daca in Romania o controlam mai bine sau mai putin bine.Se redeschid saloanele de infrumusetare, cabinetele stomatologice, muzeele.

Masurile de relaxare nu se aplica in localitatile declarate in carantina, decat atunci cand ni se spune de la experti ca pericolul a fost diminuat. Deplasarile in esenta vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate. Dar sunt exceptii: e voie sa pleci in interes de serviciu, pentru probleme medicale, pentru sport individuale. Sporturile individuale vor fi permise. Sunt interzise intalnirile cu mai mult de trei persoane, inclusiv cand mergem sa facem miscare in aer liber. (Citeste si: Toate persoanele aflate în carantină, testate în judeţul Bihor)