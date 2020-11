Marcel Vela, primele declarații despre ”ZIUA Z”, cea în care a fost săltat și Alex Bodi de DIICOT: ”Suntem cu ochii pe ei”

Marcel Vela [Sursa foto: Facebook]

Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a vorbit, astăzi, despre sutele de percheziţii care au vizat grupări de criminalitate organizată. Astfel, Vela a spus că ”este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii în România”. Doar astăzi au fost făcute 619 de percheziţii şi descinderi.

”Astăzi, 11.11 am convocat această întâlnire pentru că este ziua Z, zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii în România. În această zi am executat 619 misiuni în care am efectuat percheziţii şi descinderi la nivelul întregii ţări”, a spus ministrul.

Sute de percheziții, făcute astăzi

Marcel Vela a declarat, într-o conferință de presă, că astăzi a fost cea mai mare acţiune executată de Ministerul Afacerilor Interne din ultimii ani. “Am ales această zi Ziua Z pentru că va fi uşor de memorat pentru cei care vor analiza activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Ziua Z -11.11. România. Atunci când am spus că suntem cu ochii pe ei să ştiţi că nu a fost o figură de stil aşa cum am văzut că mai comentau unii pe reţelele de socializare. Este cea mai mare acţiune executată de Ministerul Afacerilor Interne din ultimii ani”, a explicat ministrul Vela.

Ministrul Marcel Vela a mai declarat că, astăzi, au fost făcute 489 de percheziţii şi 130 de descinderi. “Au acţionat astăzi 3.000 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cadre din alte structuri. S-au executat 619 acţiuni în forţă în această dimineaţă, dintre care 489 de percheziţii şi 130 de descinderi. Din cele 489 de percheziţii, 386 sunt pe crimă organizată, 36 în zona judiciară, 46 pe criminalitate economico-financiară şi 21 pe infracţiuni care ţin de arme şi muniţii. Cele 130 de descinderi au fost pentru punerea în executare a unor mandate, pentru punerea în executare a unor mandat de arest preventiv şi pentru unele mandat europene de arestare”, a explicat Vela.

În cadrul acţiunii au fost vizate 21 de grupuri infracţionale, care au realizat un prejudiciu de 190 de milioane de lei şi 160.000 de euro. “Au fost vizate 21 de grupuri infracţionale care se ocupau de următoarele activităţi criminogene: trafic de droguri, trafic de persoane, trafic de migranţi, proxenetism, infracţiuni economice, cămătărie şi şantaj. Prejudiciul realizat de cele 21 de grupuri infracţionale a fost de 190 de milioane de lei şi 160.000 de euro”, a conchis Marcel Vela.