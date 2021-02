In articol:

Marcela Fota a vorbit despre momente cumplite prin care a trecut, după ce regretatul ei soț s-a stins din viață. Cu durere în suflet, cântăreața își aduce aminte de cea de-a doua zi de Crăciun, o zi extrem de tristă pentru familia ei.

Marcela Fota, declarații șocante din ziua morții

În a doua zi de Crăciun, Minel s-a stins din viață în urma unui infarct. A urmat o perioadă extrem de cumplită pentru artistă, ținând cont și de faptul că aceasta trebuia să fie puternică pentru fiul ei de 11 ani. Cei doi soți s-au căsătorit abia în urmă cu un an, deși erau de peste 13 ani într-o relație.

Citeste si: Marcela Fota a fost la un pas să își dezgroape soțul! Durere de nedescris pentru artistă: "A fost la cimitir și voia să desfacă..."

În cadrul unui interviu, Marcela a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Marcela Fota a făcut dezvăluiri cutremurătoare din ziua tragediei! "Am plecat amândoi și m-am întors singură..."

''Iau lucrurile așa cum sunt și vreau să văd un lucru bun și o luminiță în tot ceea ce trec. I-am spus surorii mele că nu sunt pregătită să mă vadă oamenii într-o asemenea ipostază'', a spus Marcela Fota.

Cu ochii în lacrimi și vizibil afectată de cele întâmplate, interpreta de muzică populară și-a găsit puterea și a vorbit despre cum s-a desfășurat ziua în care soțul ei a plecat de lângă ea.

''Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite'', a spus Marcela Fota la o emisiune.

''El a făcut infarct..."

Cu toate că știa că Minel are probleme cu inima, probleme care au fost transmise din familie, se pare că soțul vedetei mersese cu doar câteva zile înainte de tragedie la medic.

Citeste si: Marcela Fota, prima apariție tv după moartea soțului! Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi: „Un moment extrem de greu...”

''El a făcut infarct când a stat în picioare. A fost o trăire pe care nu credeam că o pot depăși. Din familie, și mama lui și tatăl lui sunt cardiaci, tatăl lui a murit la 44 de ani. Soacra mea a rămas văduvă cu trei copii. La fel ca soțul meu, pentru că el mai avea două fete dintr-o căsătorie anterioară. Și fratele soacrei mele a avut aceeași moarte. Pe 8 decembrie avusese ultimul control, a avut o tensiune mai mare, dar pentru vârsta lui nu era o problemă'', a mai spus Marcela Fota.