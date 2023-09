Marcela Fota a izbucnit în lacrimi, în timpul unui interviu! Cum a fost, de fapt, relația ei cu fostul soț?! Abia acum a vorbit public despre asta: „Copilul meu nu știe lucrul ăsta”

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Marcela Fota a trecut printr-un moment extrem de greu, atunci când și-a pierdut soțul și a rămas singură cu un copil. Vedeta a reușit să se pună pe picioare rapid după tragedie și să-și găsească echilibrul, asta pentru fiul ei, David, care avea nevoie foarte mare de cea care i-a dat viață.

Deși a fost mereu deschisă când a venit vorba de tatăl fiului ei și a vorbit despre el, fără rețineri, de curând, vedeta a făcut o serie de dezvăluiri neștiute despre relația pe care o avea cu partenerul.

Ce se întâmpla, de fapt, în căsnicia Marcelei Fota

Marcela Fota și-a găsit puterea, recent, să vorbească despre relația pe care o avea cu regretatul ei soț. Deși aveau o căsnicie fericită, momentele grele nu i-au ocolit pe cei doi soți.

Interpreta de folclor a povestit că l-a cunoscut pe regretatul partener la 2 ani de la divorțul de fosta lui soție, acesta fiind și motivul pentru care bărbatul era la vremea respectivă nehotărât în privința unei familii cu Marcela Fota.

Deși a existat un șir de evenimente grele în cuplul lor, cei doi au reușit să treacă peste toate încercările cu brio.

„Eu când l-am cunoscut avea 2 ani de la divorț. Am simțit-o ca pe o luptă pentru el. Fetele lui nu cred că au fost în totalitate de acord cu relația noastră. Nu știu dacă pentru el a fost aceeași bucurie cum a fost pentru mine (n. red sarcina). La un moment dat s-a retras, eu a trebuit să aștept să văd ce hotărăște. Când am început relația, pentru că el avea doi copii dintr-o căsătorie anterioară, eu am vrut să fim financiar separat. El cu banii lui, eu cu banii mei, el avea apartamentul lui, eu apartamentul meu și a venit un moment când copilul nostru crescuse, avem undeva la 4 anișori și eu am vrut o casă, iar el mi-a spus foarte clar că nu e pregătit să facă casă și dacă vreau casă să-mi fac. Atunci eu am decis să fac casa, iar în octombrie, după ce ne-am mutat în casa nouă, el a avut o perioadă de închidere și a venit la mine și mi-a zis: Eu în această locuință nu mă regăsesc și am căzut de comun acord, copilul meu nu știe lucrul ăsta și are 14 ani, am decis ca o perioadă el să se retragă la apartament și să-și dea seama ce-și dorește. A fost o perioadă puțin mai lungă, timp în care David a știut doar că tati pleacă devreme și vine târziu. El și-a luat timpul necesar și a venit la mine și mi-a spus că eu și David suntem familia lui și oamenii cu care vrea să ducă această viață”, a declarat Marcela Fota, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum a reacționat fiul Marcelei Fota când a aflat de decesul tatălui

De asemenea, Marcela Fota a mai spus că cel mai greu moment, după decesul soțului, i-a fost să accepte faptul că fiul ei nu mai are tată.

În cadrul interviului, vedeta a izbucnit în lacrimi, povestind că în primă fază, reacția băiatului a fost una de negare, asta până într-o zi, când artista și-a găsit fiul în baie plângând în hohote, realizând și acceptând cu adevărat că tatăl lui nu mai este în viață.

„Copilul meu nu a avut nicio reacție și i-am spus că tati este pus într-un loc în biserica în care a ajutat să se construiască și merg să stau cu el pentru că trupul lui va mai fi aici două zile și l-am întrebat dacă vrea să vină și el a zis că vrea să rămână acasă. Din momentul acela, copilul meu o secundă n-a mai vorbi despre această chestie. Efectiv refuza orice discuție pe acest subiect, aici a fost panica mea și durerea. Până la un moment dat, după două luni, timp în care am dus lupte de numai eu știu ce s-a întâmplat și a venit fiul surorii mele și a zis că David e închis în baie. L-am forțat să-mi deschidă ușa și mi-am găsit copilul de 12 ani urlând. L-am luat în brațe și am plâns amândoi până când mi-am dat seama că, în sfârșit, a acceptat și el. De atunci, a început susținerea asta reciprocă între noi”, a mai spus Marcela Fota.

