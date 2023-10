Marcela Fota a venit însoțită de el la un eveniment, iar toate privirile au fost ațintite asupra lor: „Am și eu comoara mea”. Cât de mare a crescut, David, fiul ei 

In articol:

Marcela Fota a uimit pe toată lumea, după ce și-a făcut apariția la un eveniment, alături de băiatul ei. Îmbrăcați la patru ace, mama și fiul au atras toate privirile. Chiar pe contul ei oficial de Instagram, cântăreața a postat o imagine de zile mari și a transmis un mesaj emoționant.

Marcela Fota a mers însoțită de fiul ei la un eveniment

Marcela Fota este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din industria muzicii populare și de petrecere. Deși acum pare mai fericită ca niciodată, artista a trecut de-a lungul timpului prin multe încercări dureroase. După ce soțul ei a murit, în urmă cu 3 ani, aceasta a încercat să își refacă viața amoroasă, însă de curând a dat de înțeles că s-a despărțit de iubit.

Cu toate acestea, solista are motive de bucurie, căci este o mamă mândră și împlinită. Iar acest lucru se poate observa și din ultima ei postare.

Artista a fost invitată la un eveniment și a mers însoțită de fiul ei.

Îmbrăcați impecabil, cei doi au atras toate privirile asupra lor. Mai mult decât atât, vedeta a postat și o fotografie în care este alături de David, în dreptul căreia a adăugat o descriere de-a dreptul emoționantă.

„Am și eu comoara mea”, au fost cuvintele scrise de Marcela Fota.

Fotografia postată de către Marcela Fota, pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

Ce spune cântăreața despre relația cu fiul ei

În cadrul unui interviu televizat, Marcela Fota a vorbit cu sinceritate despre relația cu fiul ei. Se pare că cei doi se înțeleg de minune, astfel că David nu ar schimba nimic la mama sa. Chiar și în privința relațiilor amoroase, băiatul o susține pe cea care i-a dat viață și îi este alături necondiționat.

„Nici nu discut lucrul ăsta cu David (n. red despre iubitul ei). L-am întrebat dacă sunt lucruri pe care le-ar schimba la mine și mi-a spus că sunt tot ce își poate dori un copil. Eu consider că tot ce am făcut nu l-a afectat pe David, ba chiar a fost un lucru bun pentru că eu am trăit niște bucurii ale vieții și lucruri care m-au împlinit pe mine și care m-au făcut un om bun și fericit”, a mărturisit artista, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

Marcela Fota și fiul ei [Sursa foto: Instagram]