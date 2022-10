Marcela Fota dă cărțile pe față! Artista spune care este adevărul din spatele piesei pe care i-ar fi dedicat-o iubitului| EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota a ținut recent prima pagină a tabloidelor, după ce s-a speculat că i-a dedicat o piesă presupusului iubit mai tânăr.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a discutat cu jurnaliștii Wowbiz.ro și a lămurit curiozitatea momentului.

Cântăreața a dezmințit toate zvonurile potrivit căreia piesa ar fi dedicată unui bărbat din viața ei și a explicat că versurile pe care le cântă sunt pentru oameni, fiind menite să le aducă zâmbetul pe buze. Totodată, Marcela Fota a ținut să precizeze că multe dintre lucrurile care s-au scris de-a lungul timpului nu sunt deloc adevărate.

Marcela Fota dă cărțile pe față. I-a dedicat sau nu iubitului piesa de dragoste

Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro și a explicat care este adevărul din spatele piesei despre care s-a scris că a fost dedicată fostului iubit. Marcela Fota neagă toate zvonurile și speculațiile cu privire la melodia pe care o interpretează.

"Noi cântăm pentru oameni. Sunt melodii în care punem parte din viața noastră, dar asta nu înseamnă că tot ceea ce cântăm, 100% ne reprezintă pe noi. Noi artiștii cântăm pentru oameni. Fiecare om trebuie să se regăsească în muzica noastră, dar noi nu avem cum să avem fiecare trăirile cu toți oamenii de pe pământ(...) Atâta s-a scris despre mine și despre asta, m-au cuplat, m-au despărțit.

Sunt niște aberații(...) Fiecare are dreptul să își dea cu părerea, dar văd niște comentarii de la niște oameni care nici nu mă cunosc. Se scrie că soțul meu nici nu și-a recunoscut copilul, că bărbatul asta are 23 de ani și trăiesc cu el de dinainte să nasc copilul, în condițiile în care copilul meu are 13 ani. Este deja bătaie de joc...", a dezvăluit Marcela Fota, pentru Wowbiz.ro.

Marcela Fota neagă toate zvonurile cu privire la viața sa personală

Marcela Fota le-a explicat jurnaliștilor Wowbiz.ro că au existat numeroase zvonuri cu privire la viața personală, dar a ținut să precizeze că nu sunt adevărate. Piesa de dragoste nu îi este dedicată presupusului iubit.

Artista ne-a mărturisit că există multe speculații cu privire la viața ei personală, dar recunoaște că multe dintre lucrurile care se scriu nu sunt deloc adevărate.

"Cântecele mele sunt făcute pentru oamenii care mă ascultă. Eu merg și cânt la evenimente unde se sărbătorește iubirea, oamenii se căsătoresc și sărbătoresc iubirea. Ei au nevoie, de la mine de cântece pozitive și eu asta le dau.

Se speculează orice în zilele noastre. Pe rețelele sociale dacă postez sau daca dau un like la ceva se speculează totul. (…) Atâta timp cât faptele mele nu afectează pe nimeni, cine sunt oamenii ca să mă judece? Nu există un om fără pată...

Încerc, pe cât pot să nu iau în seamă tot ce se scrie și să îi demonstrez copilului meu că lucrurile noastre sunt exact așa cum sunt. Noi suntem o pereche pe care nu au cum să o doboare. Nu este adevărat ceea ce se scrie despre mine. (…) Nu este adevărat ce se scrie despre asta", a mărturisit artista, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Marcela Fota, mărturie emoționantă cu privire la omenii care o judecă

Celebra interpretă a dezvăluit că există multă răutate la adresa ei, însă spune că nimeni nu știe prin ce a trecut în momentul în care și-a pierdut soțul. Vedeta a mărturisit că nu le-ar dori ceea ce a trăit ea celor care o judecă și recunoaște că viața a pus-o în fața unor clipe greu de trăit pentru orice mamă.

"Pentru noi, pierderea tatălui lui David, vă spun sincer, nu mi-aș dori să pățească nimeni asta. Au fost moment când m-am gândit cum ar reacționa oamenii care spun toate aceste răutăți la adresa mea. Nimeni nu știe câte nopți am avut eu fobia că mi se întâmplă și mie ceva și copilul meu rămâne singur.

Nimeni nu știe că uneori adormeam pe la 7 – 8 dimineața de griji și din pricina situației prin care am trecut. Lumea nu știe asta, lumea știe doar să judece", a mai povestit artista.

