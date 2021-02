Marcela Fota, despre momentul în care și-a anunțat fiul că tatăl lui a murit: „Doamne-Doamne l-a luat pe tati…”

In articol:

Marcela Fota a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care fiul ei a aflat că i-a murit tatăl. La doar trei zile după Crăciun, soțul cântăreței de muzică populară s-a stins subit din viață, după ce a făcut infarct în timp ce ce se afla la un birou pentru a plăti o taxă.

Invită în cadrul unei emisiuni televizate, artista a povestit cât de greu i-a fost să își anunțe fiul că tatăl lui a murit.

„După acest șoc, David e un băiat matur, în primă fază i-am zis că tati este foarte bolnav, e în spital… Dar m-a întrebat de ce plâng, atunci… I-am spus că are mai mari probleme. Nu am putut să-i spun atunci că a murit. Mi-a zis, îmsă, de ce mă îmbrac în negru? I-am spus că mereu sunt asa, dar el mi-a spus: ești altfel”, a mărturisit Marcela Fota.

Marcela Fota și soțul ei au fost împreună 12 ani de zile[Sursa foto: Facebook]

Cum a aflat fiul Marcelei Fota că tatăl lui s-a stins din viață

Marcela Fota a încercat să ascundă de fiul ei că tatăl lui nu mai este,

dar asta numai pentru o perioadă scurtă de timp. David, fiul artistei, și-a dat seama că ceva este în neregulă și a cerut să își viziteze tatăl. Cu lacrimi în ochi, Marcela Fosta a povestit momentul cutremurător în care i-a dat vestea fiului ei.

„Dar el a vrut să meargă să-l vadă a doua zi. Cea mai bună idee a fost să-l pregătesc. Că are ceva probleme… Am încercat să-l pregătesc. I-am ridicat moralul. El a sperat să nu fie atât de rău…(...) Marți i-am explicat lui David că Doamne-Doamne l-a luat pe tati… Am izbucnit în plâns. I-am spus că eu merg la tati și el mi-a spus că și el vrea să-l vadă. Hai să-l vezi pe tati, sufletul lui tati, apoi mergi la bona ta și faci ce vrei tu. El mi-a spus că vrea să rămână acasă. Nu am putut să-l iau, să-l vadă pe tati…”, a adăugat Marcela Fota.