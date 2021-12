Marcela Fota, fotografie emoționantă cu soțul ei! „Îngerul meu păzitor”. S-a împlinit un an de când acesta a murit

In articol:

Anul trecut, fix în această zi, 28 decembrie, Marcela Fota avea să trăiască cea mai mare tragedie din viața ei. Se pregătea de trecerea dintre ani, iar împreună cu soțul ei puneau la punct ultimele detalii. Bărbatul a mers la texe și impozite, unde avea de depus niște acte.

Nimic nu prevestea ceea ce avea să devină o realitate cruntă pentru interpreta de muzică populară. În timp ce-și aștepta rândul la ghișeu, soțul Marcelei Fota s-a prăbușit la pământ, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Vedeta a primit vestea la telefon, iar toată lumea ei s-a prăbușit.

„Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală (...) El a făcut infarct când a stat în picioare. A fost o trăire pe care nu credeam că o pot depăși”, dezvăluia artista la scurt timp de la deces.

De un an de zile, Marcela Fota încearcă, fără rezultat, să-și vindece rănile provocate de moartea bărbatului care i-a dăruit un fiu, dar totul este în zadar.

Blondina a marcat această zi neagră printr-o poză în care apărea alături de tatăl băiatului ei!

Marcela Fota, sfâșiată de durere la un an de la moartea soțului ei! A postat o imagine emoționantă

A fost o zi foarte grea pentru vedeta, care a retrăit cel mai greu moment din viața ei.

De atunci, fiecare zi a fost o luptă continuă pentru a se împăca cu acest gând. Nu a reușit nici până acum acest lucru.

Pe rețelele de socializare, Marcela Fota a marcat această zi neagră pentru ea și familia ei printr-o imagine în care apărea cu soțul ei. Fotografia în care cei doi erau fericiți și se bucurau unul de celălalt a fost postată pe pagina ei de Facebook, alături de o melodie pe care aceasta i-a dedicat-o bărbatului care a făcut-o mamă.

„Îmi e așa de dor de tine

De arde inima-n mine

Sufletul mi-e îmbrăcat

Doar cu lacrimi și oftat

Mă topesc de al tău dor

Îngerul meu păzitor

Te-ai ascuns după o stea

Și veghezi la viața mea”, sunt doar câteva dintre versurile melodiei

