Marcela Fota, gest emoționant în memoria soțului ei! Interpreta de muzică populară este sfâșiată de durere: „Când aveam tot...”

Marcela Fota este devastată de durere, după ce soțul ei s-a stins din viață la trei zile după Crăciun. Soțul cunoscutei interprete de muzică populară a murit subit, în urma unui infarct. Mmentul a fost unul neașteptat, iar ultmele clipe de viață ale bărbatului au fost în timp ce ce se afla la un birou pentru a plăti o taxă.

Medicii au făcut tot posibilul pentru a îi salva viața, însă nu s-a mai putut face nimic.

Încă de atunci, Marcela Fota simte că trăiește un coșmar din care nu se mai trezește. La doar trei zile după Crăciun, interpreta de muzică populară a rămas fără unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei, cât și fără tatăl băiețelului lor. În memoria bărbatului pe care l-a iubit 13 ani de zile, Marcela Fota a postat de curând o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare. Ea a postat o fotografie cu familia sa, în care se afla și soțul decedat. „...Atunci când aveam TOT”,a scris Marcela Fota în dreptul imaginii emoționante.

Ultimele clipe din viața soțului cântăreței Marcela Fota! Dezvăluiri șocante

Marcela Fota s-a aflat în aceeași clădire cu soțul ei, chiar înainte să facă infarct și să moară. Sora cântăreței, Mariana Ionescu Căpitănescu, a povestit tot ceea ce s-a întâmplat.

„Ştiam că era într-o stare normală, nu era suferind, avea o uşoară problemă la inimă, o ţinea sub observaţie, dar nu era cardiac luat în evidenţa unui specialist ca fiind un pacient problemă. În familia lui, tatăl lui a avut probleme cu inima şi s-a stins din viaţă tot din cauza unui infarct miocardic la vârsta de 42 de ani. Noi eram acolo, am fost...Marcela

s-a dus cu el şi era în clădire, dar nu era cu el în momentul în care...el, pur şi simplu, a căzut din picioare având loc acest infarct, a căzut din picioare şi am sunat ambulanţă pentru că eu trebuia să mă întâlnesc cu ea, am sunat la ambulanţă în timp ce mă duceam spre ea. M-a sunat foarte speriată să-mi spună că i s-a făcut rău şi până am ajuns acolo, ajunsese ambulanţa şi l-au resuscitat aproximativ o oră şi jumătate, poate chiar mai mult”,a declarat artista Mariana Ionescu Căpitănescu pentru un post de televiziune.