Marcela Fota încearcă să fie puternică, dar trece prin clipe grele! A pierdut trei persoane dragi, la distanță de câteva luni: „Lupt să rămân cu picioarele pe pământ. Încerc să-l pregătesc și pe David”

Recent, Marcela Fota a trecut prin momente dificile, după ce fosta sa soacră, mama soțului său, care a decedat în urma unui infarct la finalul anului 2020, a încetat din viață.

Bunica fiului ei avea o relație foarte specială cu acesta, artista mărturisind că a avut parte de o reală surpriză în momentul în care tânărul a fost de acord să fie prezent la înmormântarea femeii, după ce în trecut a refuzat să fie prezent la înmormântarea tatălui și a bunicului său.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Marcela Fota a vorbit despre cum a învățat să facă față loviturilor venite din partea vieții, mai ales atunci când este nevoită să treacă prin evenimente cum ar fi decesul persoanelor dragi din viața sa. Nu cu mult timp în urmă, spre finalul anului 2022, a plecat din această lume și tatăl său. Cu toate acestea, a învățat să vadă partea plină a paharului de fiecare dată. Cea mai mare alinare a sa este fiul ei, acesta oferindu-i toate puterea de care are nevoie pentru a avea motivația să meargă înainte cu zâmbetul pe buze.

Marcela Fota, greu încercată de viață în ultimii ani

Marcela Fota a pierdut trei persoane dragi la un interval scurt, fostul său soț, tatăl său și, recent, fosta sa soacră. Artista știe cât de importanți sunt bunicii în viața unui om, mai cu seamă pentru un copil, motiv pentru care încearcă pe cât posibil să fie puternică pentru a-i dovedi fiului ei, David, că, în ciuda greutăților, viața poate fi foarte frumoasă.

Cea mai mare prioritate a Marcelei Fota este ca tânărul să trăiască fericit și în bunăstare.

„Am învățat să primesc și să accept tot ce îmi dă viața și să le iau exact așa cum vin. Am mai spus și repet. Obligația mea numărul 1 este ca băiatul meu să mă vadă bine și să încerc să fiu bine ca eu să-i pot arăta lui că viața este frumoasă și merită trăită. Să știți că această întâmplare nu ne-a luat prin surprindere ca cea anterioară prin care am trecut, pentru că bunica avea ceva probleme, avea o vârstă destul de înaintată. Eu am ținut să-l duc pe David destul de des la dumneaei, pentru că David și seamănă foarte mult cu tatăl lui și știam că este o alinare pentru bunica să îl vadă. Noi l-am pierdut și pe tatăl nostru cu câteva luni în urmă, dar prin chinuri mult mai mari, așa că această întâmplare cu bunica băiatului meu nu știu dacă a fost neapărat o ușurare, dar i-am mulțumit lui Dumnezeu că nu a mai lăsat-o să treacă prin niște chinuri foarte mari, prin care eu l-am văzut pe tatăl meu trecând.

Marcela Fota: „Lupt să încerc să rămân cu picioarele pe pământ”

În momentul în care îți pierzi bunicii și se pierde definitiv această legătură, cel puțin eu când mi-am pierdut bunicii am conștientizat că următorii sunt părinții mei. Este un lucru pe care trebuie să îl accepți și cu care trebuie să înveți să trăiești. A fost o pierdere dureroasă pentru noi. Bucuria mea a fost că David a vrut să meargă și el de această dată să își vadă bunica. Și așa cum am mai spus, sunt un om care așa gândește și încerc și pe el să-l pregătesc la fel. Trebuie să luăm viața cu bune și cu rele, exact așa cum ne vine, și să încercăm să facem față fiecărei întâmplări.

Singurul lucru care îmi dă putere este conștientizarea adevărului și conștientizarea faptului că singurul responsabil pe acest pământ pentru fiul meu sunt eu. Eu lupt pentru ca David să pornească pe acest drum numit viață cu o părere bună despre tot ce se întâmplă. Și, la fel, la rândul lui, să fie pregătit, pentru că se spune că Dumnezeu îți dă atât cât poți duce. Eu sunt o persoană credincioasă, cred că Dumnezeu face lucrurile așa cum consideră și cred că mie mi l-a dat pe David ca și alinare, am un copil excepțional de bun. La rândul meu vreau să fiu o alinare pentru David și să lupt să încerc să rămân cu picioarele pe pământ, să rămân ancorată la această realitate”, a spus Marcela Fota în cadrul unei emisiuni TV.