Marcela Fota le dă replica femeilor care au criticat-o: "Oamenii răi sunt mai urâcioși". Artista, părere sinceră despre oamenii care îi comentează viața | EXCLUSIV

Marcela Fota are o poveste de viață impresionantă. Artista a trăit o adevărată dramă în urmă cu câțiva ani, atunci când soțul său a încetat din viață. Gurile rele nu au încetat însă niciodată să vorbească, iar artista a fost adesea în centrul atenției pentru presupusa relație cu un bărbat mai tânăr.

Interpreta de muzică populară a fost criticată inclusiv de colegele de breaslă, Daniela Ploia spre exemplu aducând o serie de acuzații grave la adresa artistei. Discreta ca întotdeauna, Marcela Fota nu a dat curs scandalului la acel moment, însă ulterior a lansat piesa "Mă vorbesc urâtele".

Artista nu a vrut să jignească pe nimeni, însă vrea să atragă atenția asupra faptului că oamenii care fac aceste lucruri sunt adesea urâcioși. Vedeta este de părere că oamenii ar trebui să își vadă de viețile lor în loc să o critice pentru aspectele care se întâmplă dincolo de cariera ei de artist.

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Marcela Fota, replică pentru oamenii care au criticat-o

Marcela Fota a lansat piesa "Mă vorbesc urâtele" în urmă cu câteva săptămâni, iar gestul său a fost asociat mai ales cu un val de critici și comentarii negative pe care le-a primit din partea unei alte interprete de muzică populară.

Invitată la WOWnews, artista a făcut însă lumină și a vorbit despre versurile piesei sale.

"Lumea și-a dat seama că nu vorbeam de aspectul fizic pentru că Doamne ajută să fie toată lumea frumoasă și fiecare cum își dorește. Știți că frumusețea exterioară pornește întotdeauna din interior și exact acolo mă refeream.

Nu văd, dacă tu ești împăcat cu tine, de ce trebuie să îți pese atât de mult de ce fac eu. După toată această nebunie din viața mea, mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt împliniți și nu sunt puțini să fie lipsiți de răutăți pentru că la partea aceasta mă refeream.

Ar trebui să lucrăm fiecare și să încercăm să ne înfrumusețăm sufletul. Trebuie să îi dai sufletului ce crezi că îi face bine și atunci nu văd pe cine ar ajuta să vorbească de rău de mine?! Cu ce te ajută pe tine ca persoană și exact în ideea aceasta am făcut acest vers Mă vorbesc urâtele că am parte de dragoste, pentru că din punctul meu de vedere, oamenii răi sunt mai urâcioși. Fiecare om are frumusețea lui și părțile lui și bune și rele, dar aș vrea ca fiecare om să se concentreze pe ce are el de făcut", a dezvăluit Marcela Fota, la WOWnews.

Marcela Fota [Sursa foto: Captură YouTube]

Marcela Fota, sfaturi pentru toți cei care o critică

Deși a fost adesea aspru criticată de fani sau de alți oameni din industrie, Marcela Fota are totuși o serie de sfaturi prețioase pentru toți cei care o critică. Interpreta de muzică populară spune că oamenii ar trebui să vadă lucrurile frumoase din viața lor, în loc să fie mereu cu ochii și urechile atenți la ceea ce face ea.

"Aș vrea, așa cum am spus, fiecare om să se concentreze pe ce are el de făcut. Să ne bucurăm sufletul cu orice putem noi. Să încercăm ca fiecare zi din viața noastră să treacă în favoarea noastră, să încercăm să zâmbim și cel mai important să încercăm să ne lipsim sufletul de ură", a explicat vedeta.

Marcela Fota este de părere că oamenii care vorbesc foarte urât unii despre alții nu sunt deloc mulțumiți de ceea ce se întâmplă în viața lor. Acesta este, din punctul artistei de vedere, motivul pentru care aduc valuri de critici și hate.

"Cred că oamenii din viața noastră, care vorbesc urât despre noi, nu sunt absolut deloc mulțumiți cu viața lor și nu sunt fericiți. În loc să se canalizeze pe ce a făcut rău Marcela Fota,(...) de ce să își consume energia și timpul gândind și vorbind despre mine?! Din moment ce îți hrănești sufletul cu lucruri frumoase, nu ai de ce să fii preocupat de ce fac eu", a mai adăugat Marcela Fota.

