Marcela Fota nu poate trece peste pierderea suferită! Au trecut aproape 3 luni de când soțul cântăreței a murit

In articol:

Cântăreața Marcela Fota nu își poate reveni după pierderea suferită. În urmă cu aproximativ trei luni, soțul vedei s-a stins din viață, lăsând în urmă un băiețel, dar și pe soția lui îndurerată.

Durere de nedescris pentru Marcela Fota, după ce și-a pierdut soțul la trei zile după Crăciun. Vestea că partenerul ei de viață s-a stins din viața în urma unui infarct a venit ca un trăsnet pentru cunoscuta artistă. Timp de câteva săptămâni, aceasta a dispărut din mediul online și de la televizor.

Citeste si: Marcela Fota, despre ziua în care și-a pierdut soțul! „I se mișca abdomenul. Aveam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă...”

''Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite'', a spus Marcela Fota.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Marcela Fota, mesaj la trei luni de la moartea soțului

Pentru că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, Marela Fota și-a găsit alinarea în muzică. Astfel, cântăreața a scris câteva versuri despre pierderea suferită și le-a transpus într-o piesă.

Totuși, și-a găsit alinarea în momentul în care a observat că oamenii rezonează cu trăirile sale.

Marcela Fota și familia ei[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Marcela Fota a fost la un pas să își dezgroape soțul! Durere de nedescris pentru artistă: "A fost la cimitir și voia să desfacă..."

Pe contul său de Facebook, intrepreta de muzică populară a mai scris faptul că și încearcă să își găsească puterea de a trece mai departe.

”Cu această întâmplare a vieții mele, am descoperit ca sunteți atât de mulți în aceeași situație ca și mine. Știu că dacă voi ați reușit să mergeți mai departe, voi reuși și eu”, a spus Marcela Fota pe Facebook.