Marcela Fota povestește ce lecție a învățat de la fiul său, David: "Mi-a spus: Știu că așa ne-a fost nouă dat să trăim". Cei doi au atras toate privirile la cel mai recent eveniment | EXCLUSIV

Marcela Fota are toate motivele să fie o mamă extrem de mândră.

Deși viața nu a fost întotdeauna roz, îndrăgita interpretă de muzică populară și-a păstrat mereu zâmbetul pe buze și a avut parte de un dar minunat, fiul său, David.

Adolescentul îi seamănă leit, iar recent, invitați la o nuntă în familie, cei doi au întors toate privirile. Artista este extrem de mândră de el și recunoaște că a avut o mulțime de lucruri pe care să le învețe de la fiul ei. Interpreta de muzică populară a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă, dar și ce a învățat ea de la David, băiatul său de 14 ani.

Soțul artistei a murit la finalul anului 2020, momentul fiind unul tragic pentru întreaga familie. Bărbatul s-a stins la vârsta de 47 de ani, după ce a suferit un infarct în timp ce aștepta la coadă, într-o instituție.

Cum a schimbat-o pe Marcela Fota venirea pe lumea a fiului său David

Cei doi erau extrem de apropiați, trăind o frumoasă poveste de dragoste, din care a rezultat fiul lor David.

După ce au întors toate privirile la cel mai recent eveniment de familie la care au fost, jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Marcela Fota despre relația cu fiul său și viața de mamă.

Artista este extrem de mândră de David și are toate motivele.

În urmă cu 14 ani, îndrăgita interpretă de muzică populară l-a adus pe lume David, iar din acel moment viața s-a schimbat.

Vedeta spune că menirea ei pe lume a fost să devină mamă, iar fiul său i-a adus o mulțime de bucurii.

"Eu am considerat că menirea mea pe acest pământ chiar aceasta este, să devin mamă. În momentul în care am rămas însărcinată cu David a fost cea mai mare bucurie posibilă. Eu în prima perioadă a sarcinii, am slăbit vreo patru kilograme, am pierdut în greutate pentru că nu aveam poftă de mâncare, dar eu deja purtam rochii largi, încă din a doua luna de sarcină ca să se știe clar că sunt însărcinată.

David mie mi-a adus o multitudine de bucurii și de momente pline de fericire maximă. Sunt cea mai fericită că sunt mama lui și că Dumnezeu a ales ca eu să fiu mama lui și el copilul meu, tocmai pentru că suntem o echipă minunată", a mărturisit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota și David, o legătură extrem de specială

Marcela Fota se numără printre acele mame care, înainte de a fi părinte pentru copilul lor, sunt în special cei mai buni prieteni. Artista și fiul său au o conexiune extrem de specială și se înțeleg din priviri.

Îndrăgita interpretă de muzică populară spune că David este un băiat foarte matur pentru vârsta lui și mărturisește că a fost plăcut surprinsă de această atitudine, dar și de faptul că acceptă cu ușurință lucrurile care i se întâmplă în viață.

"Ce mă surprinde la el foarte tare este maturitatea de care dă dovadă, deși are doar 14 ani și jumătate. Este un băiat foarte responsabil, foarte grijuliu în ceea ce mă privește și normal, toată lumea spune că cei șapte ani de acasă sunt cei mai importanți ani, dar eu cred că el a avut o deschidere pentru a se autoeduca și acesta este un lucru care mă bucură foarte mult.

Este un băiat foarte matur pentru vârsta lui, este un băiat responsabil, este mândria mea, bucuria mea și suntem mai mult, înainte de fi mamă și fiu, suntem doi prieteni foarte apropiați care discutăm absolut orice", a povestit artista.

Ce lecție a învățat Marcela Fota de la fiul său

De-a lungul timpului, artista și fiul ei au avut de învățat multe lucruri unul de la celălalt. Cei doi au fost nevoiți să treacă prin cea mai grea încercare a vieții lor, la finalul anului 2020, atunci când soțul Marcelei și tatăl lui David s-a stins din viață, la doar 47 de ani.

Când vine vorba despre cea mai importantă lecție de viață pe care Marcela Fota a învățat-o de la fiul ei, artista spune că puterea lui de acceptare a lucrurilor pe care le trăiește este un adevărat exemplu.

"Eu mă ghidez foarte mult după acest principiu de acceptare a tot ceea ce îți dă Dumnezeu să trăiești, iar surprinderea mea a fost să văd că David merge exact pe același principiu. Am tot avut discuții despre situațiile pe care noi a trebuit să le înfruntăm și să trecem peste ele, iar el de fiecare dată mă surprinde prin a-mi spune că acceptarea este cel mai important lucru pe care oamenii ar trebui să-l aibă. Să accepți situațiile prin care te pune Dumnezeu să treci și să încerci să depășești fiecare momente și să vezi în fiecare întâmplare și luminița de la capătul tunelului.

Este un băiat foarte deschis, foarte realist și foarte încrezător în viață, foarte optimist. Asta cred că este lucrul pe care îl admir foarte mult la el. Este o lecție pentru mine că a învățat sau poate așa a fost de când s-a născut cu această acceptare a lucrurilor.

Cel mai bun exemplu, atunci când discutăm despre tatăl lui, pentru că eu mereu încerc să îi ridic moralul, să știe că întâmplarea aceasta nu este sfârșitul vieții pentru noi sau nu este un lucru care trebuie să ne oprească din a visa sau din a gândi pozitiv sau din a ne face planuri de viitor și el tot timpul îmi spune: Marci, eu știu că așa ne-a fost nouă dat să trăim și că putem depăși lucrul acesta și împreună o să-l facem.

Pentru mine, ancorarea aceasta a lui în realitate, la vârsta de 14 ani jumătate, asta este o lecție pentru mine și dacă el este așa eu nu am cum să fiu altfel, decât la fel ca el sau puțin mai sus ca să-l pot susține și pe el", a dezvăluit Marcela Fota, la WOWbiz.ro.

