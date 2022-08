Marcela Fota, altă replică dureroasă primită de la o artistă, după ce s-a cuplat cu un băiat de 23 de ani! "Sunt dezamăgită că totuși, e mamă"

In articol:

La doi ani de la moartea fostului ei soț, Marcela Fota a găsit în sfârșit puterea să iubească din nou. Interpreta de muzică populară și-a găsit alinarea în brațele lui Alex, un om de afaceri în vârstă de doar 23 de ani.

Chiar dacă cei doi sunt destul de discreți, Marcela Fota a fost luată la ochi de unele dintre colegele sale de breaslă, care au sărit ca arse când

au aflat cât de mare este diferența de vârstă dintre Marcela și noul ei partener.

Daniela Ploia o atacă pe interpretă. [Sursa foto: Facebook ]

Marcela Fota, criticată de cântărețe pentru noua ei relație

Noua legătură amoroasă a solistei a stârnit rumoare printre cântărețele de folclor. Artistele au lăsat piesele muzicale la o parte pentru câteva minute și au pornit un adevărat război împotriva Marcelei pe Facebook, unde au lăsat comentarii acide la adresa deciziei artistei de a-și reface viața cu un bărbat mai tânăr cu mai mult de două

decenii față de ea.

Printre solistele care s-au făcut remarcate prin criticile pe care le-au adus se numără Daniela Ploia. Artista consideră că relația cea nouă a Marcelei nu este etică.

„Am făcut un comentariu din popor preluat la o știre despre ea că are o relație și chiar una atipică pentru statutul ei și da, am adăugat: ce drame mai făcea! Îmi asum acest comentariu, dar ce nu știți e că nu sunt singura, ci sunt milioane de astfel de comentarii, iar ea și-a asumat asta când a declarat public că are o relație. Personal nu o judec, acuz ci sunt dezamăgită că e totuși mamă și dacă e cum susțineți voi că are iubit așa tânăr nu dă bine pentru copilul ei de doar 13 ani, pentru fanii ei(eu nu sunt fană), pentru mine mi se pare că nu-i etic. Mă pun în locul mamei iubitului ei chiar dacă nu sunt mamă! Te cam doare. Copilul de 20 și de ani să fie cu una de vârsta ei. Și eu ca și alții mi-am exprimat părerea pur personală, care nu are de ce să o afecteze pe ea”, a comentat Daniela Ploia despre relația Marcelei Fota.

Interesant este faptul că Marcela Fota spune că habar nu are cine este colega ei de breaslă care este atât de interesantă de legătura ei amoroasă.

După scurt timp, Daniela Ploia i-a oferit replica celebrei interprete, explicând posibilul motiv pentru care Marcela nu a auzit de ea.

„Cât despre faptul că nu mă cunoaște, nici n-are de unde! Eu nu investesc în muzică, apariții la posturi TV, la emisiuni folclorice sau nu pentru că am conexiunile mele și pentru că eu cânt din pasiune. Nu-i meserie muzica, ci pasiune. Da, din muzică trăiesc, dar eu am un serviciu de luni- vineri, pe când ea și alții care fac doar muzică, asta le e meseria și e normal să apară.”, a mai spus Ploia.