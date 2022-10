Marcela Fota, schimbată complet de relația cu tânărul de 23 de ani. Ultima apariție i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „O minune de fetiță”

In articol:

Marcela Fota este foarte răsfățată și alintată de iubitul tinerel, cel care a făcut-o să iubească din nou după tragedia de care a avut parte în ultima sa căsnicie. Interpreta de muzică populară nu-și mai încape de fericire și, cu orice ocazie pe care o are, împărtășește cu admiratorii ei momente prețioase din viața sa.

Nu ezită să le arate internauților cadourile romantice pe care le primește din partea partenerului său de 23 de ani, semn că este foarte apreciată de acesta.

Dacă în urmă cu câteva zile Marcela Fota a primit din partea iubitului ei un telefon de ultimă generație, care valorează în jur de 2 000 de euro, de data aceasta artista a fost surprinsă cu un buchet imens de trandafiri roșii, simbolul dragostei pasionale. Artista nu ține cont de gura lumii și, oricâte critici ar primi din cauza faptului că se iubește cu un tânăr de 23 de ani, continuă să facă ceea ce îi aduce fericire și împlinire sufletească, chiar dacă decizia sa nu este pe placul multora.

Citeste si: Marcela Fota, despre persoana care a sprijint-o cel mai mult după pierderea soțului: „Avem o relație specială”

Citeste si: Cine este soția lui Alexandru Arșinel! Femeia este imobilizată la pat- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Marcela Fota se bucură de viață din plin

Recent, a luat parte la o nuntă la care a fost invitată.

Marcela Fota a radiat de fericire și nu s-a putut abține să posteze în mediul online o imagine în care se afla alături de o fetiță micuță, care i-a atras atenția cu frumusețea ei. Se pare că încă este atrasă de copii și, judecând după postarea cu pricina, nu ar fi exclus ca artista să vină în fața admiratorilor ei cu o veste mare, având în vedere că între ea și partenerul său există o dragoste atât de pasională.

„M-am topit, o minune de fetiță”, a spus Marcela Fota pe Instagram.

Citeste si: Marcela Fota, tunsă la chelie de Mariana Ionescu Capitanescu! Artista a făcut dezvăluiri: „Au luat păduchi de la școală”

Cu toate că nu are deloc o vârstă înaintată, Marcela fota are numai cuvinte de laudă despre partenerul său, spunând că este foarte matur pentru vârsta pe care o are, dar și potent din punct de vedere financiar, având în vedere cadourile pe care le primește din partea sa, dar și ipostazele în care apare pe rețelele de socializare, în mașini de lux.