Marcela Fota, strigăt de durere în timpul unui interviu! Abia a reușit să vorbească, printre lacrimi! A trecut mai bine de un an de la moartea tragică a soțului ei: „Nu suntem atât de puternici”  

Marcela Fota trecea, în urmă cu un an, prin cea mai mare tragedie din viața ei. Sărbătorile de iarnă i-au fost umbrite de pierderea soțului ei, care a murit fulgerător cu doar câteva zile înainte de trecerea dintre ani. Nimic nu prevestea acest lucru, iar durerea a fost imensă.

„Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală(...) El a făcut infarct când a stat în picioare. A fost o trăire pe care nu credeam că o pot depăși”, dezvăluia artista la scurt timp de la deces.

Nici acum, la un an de la pierderea soțului ei, interpreta de muzică populară nu și-a revenit din șoc, iar fiecare zi este o nouă luptă pe care o duce pentru a se împăca cu lipsa lui.

Marcela Fota și-a pierdut soțul în urmă cu mai bine de un an! [Sursa foto: Captura Youtube]

Marcela Fota: „Pentru noi a fost un an de acomodare”

A fost o perioadă foarte grea pentru artistă, dar și pentru fiul ei, care încearcă să vindece din rănile provocate de pierderea celei mai dragi ființe. Marcela Fota spune că a trecut cu brio peste primul an fără soțul ei, însă nu este atât de puternică pe cât pare și tot ce își dorește pe viitor este ca toată lumea să fie bine și să nu mai aibă parte de astfel de tragedii.

Ea a povestit totul, în urmă cu puțin timă, într-un interviu, iar lacrimile i-au inundat ochii.

„Îmi doresc o împăcare psihică a copilului meu. Pentru noi a fost un an de acomodare, pe care zic eu că l-am trecut cu brio. Îmi doresc ca și el să fie la fel de realist, așa cum sunt eu.

Suntem o echipă și așa îmi doresc să rămânem. Moș Crăciun are grijă de noi, iar lui Doamne Doamne vreau să îi transmit că deși suntem puternici, nu suntem atât de puternici încât să mai ducem și altceva. Asta e tot ce îmi doresc, să fim bine cu toții”, a declarat Marcela Fota, printre lacrimi, în cadrul unui interviu de Crăciun.

