Marcela este unul dintre pacienții infectați cu coronavirus, în Spania, internată în stare gravă. Femeia povestește, cu lacrimi în ochi, despre perioada oribilă prin care a trecut.

Calvarul a început pentru Marcela cu o tuse și febră, dar situația s-a înrăutățit de la o zi la alta. Femeia a ajuns într-un final la Spitalul "Príncipe de Asturias" din Alcalá de Henares.

Marcela își amintește cu emoție de asistenta care a încurajat-o: "Hai să mergem, campioano!" sau de medicul care i-a spus să fie încrezătoare, în timp ce o ținea de mână.

Citeste si: Asistentă din Alba Iulia, despre primul ei pacient cu coronavirus: „Repet la nesfârșit Tatăl nostru”

Citeste si: Lucreția, șoferița româncă de TIR moartă într-un accident, nu poate fi repatriată din Franța: 'Se pare că s-au răzgândit'

Citeste si: Bogdan Aron, pacientul numărul 24 cu coronavirus, mesaj după externare: "Ne paște un pericol mare"

Românca nu are cum să uite niciodată camera cu numărul 528, acolo unde a stat izolată timp de o săptămână.

În prezent, Marcela este acasă, iar într-un interviu emoționant acordat Antena3 Noticias, le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la vindecarea sa, medici și asistente.

Marcela, o româncă infectată cu coronavirus în Spania, mărturisiri în lacrimi

"Am fost infectată cu coronavirus și am trăit cele mai grele două săptămâni din viață. La spital am ajuns în stare gravă, însă, mulțumită personalului medical, care m-a ajutat, am reușit să înving coronavirusul. M-am emoționat pentru că am trecut prin momente foarte dificile. Mi-a fost frică. Vreau să le mulțumesc medicilor pentru tot ceea ce au făcut pentru mine, dar și infirmierelor care m-au îngrijit. Datorită lor sunt acum bine, acasă", spune Marcela.

Românca îi încurajează pe toți cei infectați cu coronavirus și le spune că trebuie să aibă multă răbdare și să lupte cu boala.

"Acest virus poate fi învins. Eu sunt un exemplu în aceast sens. Putem ieși din asta!", a mai transmis Marcela.