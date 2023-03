Marco Dulca, primele declarații după ce Mihaela Buzărnescu l-a acuzat de abuz emoțional! Fostul fotbalist de la FCSB a rămas șocat când a auzit ce a spus cea care i-a fost iubită! ”Cinci minute m-am uitat în gol!”

In articol:

Fotbalistul Marco Dulca (23 de ani) și tenismena Mihaela Buzărnescu (34 de ani) au trăit o poveste de dragoste scurtă, dar extrem de intensă.

Mario Dulca și Mihaela Buzărnescu au fost împreună șase luni

Timp de șase luni, cuplul de sportivi se afișa întotdeauna împreună la evenimente sau chiar în spațiile mai intime, de exemplu cu familiile lor. Au călătorit mult și nu și-au ascuns dragostea, precum se întâmplă în marea majoritate a cazurilor. Dimpotrivă, Marco și Mihaela au postat poze demne de înrămat, iar fanii îi priveau cu atenție și le lăudau întotdeauna modul în care își arătau satisfacție și se iubeau.

Din păcate, povestea de dragoste nu a fost una cu happy-end! Ba chiar, s-a terminat urât, lăsând cumva să se înțeleagă că, în spatele imaginilor postate, lucrurile stăteau destul de diferit între Marco Dulca și Mihaela Buzărnescu. De aici și scandalul creat după despărțirea lor neașteptată.

Citește și: În ce relații au rămas Adrian Mutu și Alexandra Dinu. Dezvăluirea făcută de „Briliant”: „Dacă avem ocazia să vorbim, o facem!”

Mihaela Buzărnescu, atac dur la Mario Dulca după despărțire! ” Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! ”

Motivele rupturii ar fi fost foarte personale pentru jucătoarea de tenis, care a declarat că aparențele înșală și nu tot ce se vede pe internet este și adevărat.

"Sunt lucruri personale care ne privesc pe noi doi și care mai bine să rămână între noi. Suntem sportivi și sper ca ambii să avem succes în continuare. În rest, cine știe, poate ne vom mai întâlni vreodată! Sunt persoana care-și dorește o familie. Unele tenismene nu-și doresc, altele fac și copii. Dar, în ce mă privește, toate la timpul lor. Dacă ar fi fost să fie nu aș fi zis niciodată nu. Deocamdată, mă axez pe sport", cam așa au sunat primele declarațiile ale Mihaelei Buzărnescu la despărțirea de fostul iubit.

Citeste si: Selly, cel mai tânăr invitat de la “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Dezvăluirile celui mai influent român din mediul online, în ediția de duminică a emisiunii de la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Surprinzător, aceasta nu avea să fie singura declarație a tenismenei pe marginea despărțirii de Mario Dulca. Atunci când nimeni nu se aștepta, Mihaela Buzărnescu a povestit despre lunile de iubire, deloc frumoase, ci mai degrabă chinuitoare.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou. În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a povestit Mihaela Buzărnescu.

Citește și: Giani Kiriță a vorbit pentru prima dată despre iubita lui! Cum a descris-o sportivul pe femeia care îi este alături

Mario Dulca a răspuns acuzațiilor făcute de fosta iubită, Mihaela Buzărnescu! „ Mama mea era supărată, plângea, era nervoasă, sunt chestii care afectează familia”

Declarațiile date de Mihaela Buzărnescu l-au pus într-o lumină nefavorabilă pe Marco Dulca, fotbalistul care avea să ajungă pentru o perioadă la FCSB, apoi la Chindia Târgoviște. Cu toate acestea, el a preferat să tacă, să ascundă lucrurile sub preș, din punctul său de vedere.

Acum, lucrurile s-au mai calmat, timpul a trecut, se apropie anul de când s-au despărțit, așa că jucătorul a decis să răspundă acuzațiilor de abuz mental făcute de fosta sa iubită.

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 2 martie 2023. O zi plină de energie pentru nativii zodiacului. A doua zi de primăvară aduce multp bucurie- stirilekanald.ro

Citeste si: Imaginile care au stârnit controverse în rândul fanilor la botezul băiețelului lui Emily Burghelea: "Nu stiu, dar când văd asemenea scene, mă trece spaima!"- radioimpuls.ro

„Tot ce a apărut, a apărut la o lună după despărțire. Fiecare cu deciziile lui, fiecare face cum crede. Ai sta cu cineva dacă e așa rău, șase luni, un an? Te întreb! Am fost șocat, am rămas mască. Nu mă așteptam, știam că am terminat relația ok, fără certuri. Cinci minute m-am uitat în gol, nu știam de unde până unde a apărut acest lucru”, a început Mario Dulca la podcastul Victory Extra Time, apoi a dezvăluit că din acel moment a decis să nu mai vorbească deloc cu Mihaela Buzărnescu: „ Mama mea era supărată, plângea, era nervoasă, sunt chestii care afectează familia”, a comentat fotbalistul.

Mai mult, Mario Dulca a explicat și de ce nu a mers relația dintre el și Buzărnescu: „ Fiecare avea alte obiective, ea avea o vârstă, își dorea familie, căsătorie, eu îmi doream carieră, dar eu am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Am trecut peste, ce pot să mai schimb acum?”, a spus fotbalistul, care a ținut să precizeze de ce nu a mai dorit să se împace deloc cu tenismena, deși aceasta și-a mai dorit.

”Nu am mai vorbit cu Mihaela pentru că știam că dacă încercam, apăreau alte chestii și nu era ok pentru mine. Am avut foarte mult de învățat. Momentan, sunt singur”, a conchis Dulca.

Mihaela Buzărnescu l-ar fi vrut înapoi, după ce l-a acuzat de abuz: „ Mi-a părut foarte rău”

Deși în martie 2022 îl acuza de abuz mental, în mod surprinzător, Mihaela Buzărnescu povestea la începutul lunii septembrie 2022 că l-ar vrea înapoi pe Marco Dulca.

„Mi-a părut foarte rău și îmi pare rău și acum pentru ce s-a întâmplat, pentru că sentimente există din ambele părți în continuare. În plus, niciodată să nu spui niciodată, pentru că tot timpul poți avea a doua șansă.

Am fost șase luni împreună, o perioadă nu foarte lungă, dar foarte intensă și foarte frumoasă, dar și cu micile lucruri mai puțin plăcute, care m-au afectat mai mult pe mine, ca fată. Eu eram fericită cu viața mea personală, în care mă dedic total, așa cum fac și în viața de sportiv. Poate nu este un final, nu se știe niciodată”, declara tenismena în podcastul „Vin de-o poveste”.