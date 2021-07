Marea câștigătoare de la "Burlacul", detalii din spatele camerelor de filmat. Ana Bene a vorbit despre despărțirea de Andi Constantin

Ana Bene și Andi Constantin [Sursa foto: Captură Instagram] 17:56, iul 29, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Ana Maria Bene a participat în cadrul show-ului "Burlacul" și a concurat pentru inima lui Andi cu alte câteva fete. Deși competiția a fost una strânsă, se pare că șatena a reușit să îl cucerească iremediabil pe bărbat, care a ales-o la final, să-i fie alături.

Norocul însă, nu le-a surâs celor doi, așa că ambii au luat-o pe drumuri diferite, la puțin timp de la încheierea emisiunii.

Ana Bene, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat

Marea câștigătoare "Burlacul" a povestit, într-un interviu acordat pentru Cancan.ro, cum a fost participarea în cadrul unui show tv de acest gen pentru ea și cum i-a schimbat această experiență viața, din toate punctele de vedere.

Cu toate că se declara o fire cameleonică, care se poate plia ușor în orice situație, Ana a precizat că emisiunea a scos-o din zona ei de confort și a ajutat-o să îmbunătățească anumite lucruri la propria persoană, pe care nu le stăpânea foarte bine: "O reală provocare, cu părți frumoase, dar și grele, având în vedere faptul că am participat în mod direct la un reality show, eu fiind de fel mai discretă, emotivă, neplăcându-mi centrul atenției, la care mai adaug frica de camere și de vorbit în public și faptul că sunt o persoană selectivă în alegerile mele legate de persoanele cu care îmi petrec timpul.

Cu alte cuvinte, am fost scoasă total din zona de confort, fapt ce m-a ajutat să-mi fac update-uri pe anumite segmente. La început, camerele de filmat mă inhibau, fiindu-mi greu să mă manifest într-un mod autentic mie. Pe parcurs, am depășit această frică și am început, încet, încet, să mă deschid, să arăt mai mult din Ana cea pe care o știu toți cei de acasă.", a povesit Ana Bene, pentru sursa citată.

Ana Maria Bene, despre "ruptura" de Andi Constantin

Chiar dacă toată lumea i-ar fi văzut împreună până la final, formând o familie fericită și împlinită, se pare că Ana Bene și burlacul nu au fost pe aceeași lungime de undă și au ales să își vadă fiecare de viața lui, după terminarea competiției.

Recent, frumoasa clujeancă a dezvăluit că între ea și Andi nu s-a putut înfiripa mai mult decât o prietenie, contrar scenelor atât de intime pe care telespectatorii le-au văzut la televizor.

De asemenea, câștigătoarea "Burlacul" a povestit că nici nu a fost vorba despre o despărțire, căci despărțirea are loc atunci când relația este una de lungă durată, nu ca în cazul celor doi: "Andi e un bărbat deosebit, un om drag mie, cu care împărtășesc multe principii de viață și lucruri comune, pe care îl respect și apreciez. E prea mult spus o despărțire, eu cred că despărțirea survine în urma unei relații construite în timp, ori noi am lăsat lucrurile să curgă natural, ca doi oameni maturi și acestea au dus spre o relație de prietenie la care eu țin foarte mult.", a încheiat Ana Maria Bene, pentru Cancan.ro.