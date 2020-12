Marea conjuncție Jupiter - Saturn, 21 decembrie 2020. Legătura fenomenului astronomic cu Steaua din Betleem. „Ziua în care lumea se schimbă”

„Marea conjuncție” reprezintă alinierea planetelor Jupiter și Saturn, fenomen care va avea loc luni, 21 decembrie 2020. Cele două planete nu au mai fost atât de aproape și de luminoase de 800 de ani.

Marea conjuncție Jupiter - Saturn, 21 decembrie 2020. Legătura cu „Steaua magilor”

In articol:

Solstiţiul de iarnă este 2020 este dublat anul acesta de un fenomen astronomic spectaculos. „Marea Conjuncție” este o întâlnire rară a planetelor Jupiter și Saturn.

Citeste si: Solstițiul de iarnă 2020 și „Marea Conjuncție”, 21 decembrie. Ce se întâmplă în cea mai lungă noapte din an. Fenomenul îl vezi o dată în viață

Fenomenul rar ar putea fi o explicație pentru „Steaua Magilor”, pentru că Jupiter și Saturn se vor afla aparent foarte aproape una de cealaltă, atât de aproape, încât vor părea un astru dublu. Astfel că, cele două planete se vor vedea de pe Pământ ca o singură stea strălucitoare.

Mulți astronomi consideră de asemenea că steaua din Betleem din Biblie, care i-a ghidat pe cei 3 magi, ar fi putut fi tot o mare conjuncție între Jupiter și Saturn. Pe de altă parte, steaua din Betleem ar fi putut fi, de asemenea, o conjuncție între Venus și Jupiter.

Citeste si: Precizări esențiale despre redeschiderea școlilor. Milioane de părinți și copii așteaptă.. - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Marea conjuncție, 21 decembrie 2020, ziua în care lumea începe să se schimbe

Astrologul Daniela Simulescu a declarat în emisiunea DCNews.ro că începând cu data de 21 decembrie, când are loc solstițiu de iarnă, lumea se va schimba. „Țineți minte, 21 decembrie 2020 este ziua în care lumea se schimbă. Aceasta se petrece în semnul Vărsătorului, care este „unde ne și ducem”. A venit vremea. Avem pe Jupiter care intră pe 19 decembrie în Vărsător, unde va sta aproape un an, și-l avem pe Saturn care va intra pe 17 decembrie 2020 în Vârsător, unde va sta până în 2023.

Citeste si: Revelion 2020. Cum se sărbătorește Anul Nou în alte țări: obiceiurile altor popoare

Saturn în Vărsător a mai fost între primăvară și începutul verii. O dată la 20 de ani Jupiter și Saturn se întâlnesc într-un semn zodiacal din 12. Când o fac, negociază și hotărăsc cum va fi lumea. (...) Jupiter e planeta abundenței, a viitorului, Saturn e planeta trecutului, a ceea ce e construit. (...) Ultima conjuncție de acest fel am avut pe 28 mai 2000, următoarea o vom avea pe 31 octombrie 2040. Așa cum sunt atât de aproape anul acesta n-au mai fost din 1623”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

Ce se întâmplă la Solstițiul de iarnă

Solstiţiu înseamnă în realitate „soare nemişcat” şi marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, și anume, cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică.

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă”, ținând cont de latitudinea medie a țării noastre, de 45° la numai 21° față de orizont.

Citeste si: Solstitiu de iarna pe 21 decembrie. Cum sunt afectate toate zodiile - previziuni complete

La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute, pentru București. Începând de la data solstițiului de iarnă și până la 21 iunie, când va fi solstițiul de vară, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.

SURSE: DCnews.ro