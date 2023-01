Marea dorință a lui Nelu Ploieșteanu, îndeplinită acum de familie: ”Știa că așa vom face” Nepotul regretatului artist a dezvăluit totul

In articol:

Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai mari cântăreți români, lăsând în urma sa o avere muzicală imensă.

Însă, la fel de imensă este și durere pe care o suportă familia regretatului artist, de mai bine de doi ani.

Nelu Ploieșteanu și-a învățat familia să privească mereu viața cu fericire

Nelu Ploieșteanu și-a învățat familia să privească mereu viața cu fericire

Cântărețul s-a stins din viață pe data de 2 aprilie 2021, la un spital din București, motiv pentru care acum familia vrea ca decesul acestuia să fie cercetat, iar vinovații să plătească.

Doar că, pe lângă faptul că luptă pentru dreptate, cei care l-au iubit pe marele artist, țin seama și de cea mai de suflet dorință a acestuia.

Nepotul lui Nelu Ploieșteanu a vorbit public despre ceea ce bunicul său l-a îndemnat toată viața să facă.

Astfel că, deși sufletul le plânge, Antonio spune că, atât el, încât și restul familiei țin cont de spusele lui Nelu Ploieșteanu, acelea de a fi mereu veseli și de a trăi viața cu fericire și mândrie.

“Suntem bine cu toții acum. În aprile, anul acesta se împlinesc doi ani de la moartea lui. Chiar dacă timpul trece rănile din sufletul nostru nu le poate acoperi nimeni niciodată. Nu poți să treci peste o astfel de cumpănă atât de ușor. Bunelul meu nu și-a dorit niciodată ca familia și nepoții lui să fie nefericiți, tot timpul ne spunea că trebuie să fim bine, să râdem. Așa că o să îi îndeplinim această dorință cum spunea el “pe eleganță”. Nu ne-a lăsat nimic cu limbă de moartea pentru că știa că așa vom face pentru că are niște nepoți cuminți, la casele lor”, a declarat, Antonio Gavrilă, nepotul regretatului Nelu Ploieșteanu, conform Click.

Zâmbind, dar cu gândul mereu la el, Antonio spune că zi de zi, la căpătâiul cântărețului există o lumânare aprinsă, lucru de care se ocupă văduva lui Nelu.

Iar el, când timpul îi permite, căci a moștenit talentul bunicului, ajunge și el la locul de veci al marelui lăutar.

“Mamaie (n.r – Elena Ploieșteanu) merge în fiecare zi la cimitir la el și îi aprinde câte o lumânare. O să trec și eu zilele acestea pe la mormânt pe la dânsul, pentru că tocmai ce am ajuns în țară. Eu sunt de profesie pianist și compozitor și am spectacole și în străinătate. Mereu sunt pe drumuri dar când am timp merg pe la el mereu”, a mai spus nepotul regretatului cântăreț.