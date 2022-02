Marea Finală bate la ușa ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Clasamentul final este cu adevărat surprinzător: ”Totul stă în mâinile voastre”

In articol:

Ultima ediție din ”Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul șapte, a luat sfârșit. Capitolul denumit și Metamorfoza a avut in prim plan schimbări stilistice dramatice propuse de concurentele care au pășit pe podiumul emisiunii. Parcursul lor în acest sezon a fost unul remarcabil si s-a putut observa diferența uriasa de cum au intrat in competitie si cat de mult s-au transformat din punct de vedere stilistic toate concurentele care au pășit

în emisiune.

Citeste si: Finalistele au izbucnit în lacrimi în ultima ediție ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ilinca Vandici a făcut un anunț important: ”Este ultima voastră șansă”

Toate concurentele, jurații, dar și prezentatoarea emisiunii, Ilinca Vandici, au fost cuprinși de emoții, având toți lacrimi în ochi, pentru că sezonul șapte ”Bravo, ai stil! Celebrities” va lua sfârșit. Poveștile de viață ale concurentelor au impresionat întregul public, care urmărește fiecare ediție a competiției fenomen de la Kanal D. Bella Santiago a cucerit multe inimi din cele ale telespectatorilor, cu povestea ei tristă de viață, char dacă a intrat mai târziu în emisiune. De altfel, și Adina Halas și-a arătat latura sensibilă și a dat frâu liber sentimentelor. La fel au procedat și Viviana Sposub și Ruxi Opulenta, care au fost duse de valul sensibilității.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

”Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ilinca Vandici, anunț important înainte de Marea Finala Bravo, ai stil! Celebrities

Câteva ore ne mai despart de Marea Finală a emisiunii, așa că s-a făcut și ultimul clasament in ce priveste pozitia concurentelor. Nu mică le-a fost mirarea celor din platou, dar și celor de acasă, să vadă că trei concurente sunt pe aceeasi pozitie cu 9 puncte.

Citeste si: EXCLUSIV! Maurice Munteanu, declarație emoționantă despre Răzvan Ciobanu! "De foarte multe ori îmi vine în minte" Ce spune despre colegul său de platou, Tibi Clenci?

Viviana Sposub, Ruxi si Bella Santiago sunt la egalitate inainte de Marea Finala: "Cu acest clasament intram in Marea Finala. Va spuneam ca de cand s-a resetat clasamentul cea care reuseste sa adune cele mai multe stelute este protejata in prima etapa eliminatorie din Marea Finala. Avand in vedere ca sunteti la acelasi numar de stele, totul sta in mainile voastre pana ajungeti in mainile telespectatorilor. In functie de momentul pe care il pregatiti si tinuta pentru Marea Finala, in functie de notele pe care le obtineti din partea juratilor, aceea care se va clasa pe prima pozitie, aceea va avea imunitate in prima etapa eliminatorie. Departajarea se face maine seara in Marea Finala", a anuntat Ilinca Vandici.

”Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captură KANAL D]

Distribuie pe: