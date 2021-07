MAREA FINALĂ SURVIVOR ROMÂNIA 2021. Cât valorează premiul competiției din Dominicană și câți bani încasează în realitate câștigătorul sezonului 2

Finala Survivor România 2021 22:49, iul 3, 2021 Autor: Loredana Dobre

În doar câteva săptămâni se va încheia competiția Survivor România 2021 și vom afla cine este câștigătorul marelui premiu pus în joc.

Finala Survivor România 2021. Câți bani încasează câștigătorul sezonului 2

Competiția Survivor România 2021 este aproape de final, iar învingătorul va fi ales de oamenii de acasă. În data de 10 iulie 2021 va avea loc finala consursului din Dominicană, de la ora 20:00, pe Kanal D, când telespectatorii își vor vota favoritul. Unul dintre Războinici sau Faimoși va fi declarat învingător și își va adjudeca premiul fabulous pus în joc în valoare de 250.000 de lei.

„În competiție au rămas doi Faimoși, Zannidache și Elena Marin, și patru Razboinici, Maria, Albert, Andrei și Marius. De joi, cei șase concurenți redutabili încep luptele individuale, punând la bătaie toată energia și puterea de adaptare pentru a ajunge în finală și a câstiga marele trofeu.

Toți cei șase concurenți rămași în concurs își merită din plin locul în această bătălie incredibilă. Și-au forțat toate limitele, au îndurat foamea, căldura, frigul și, mai presus de toate, separarea totală de cei dragi și de confortul cu care erau obișnuiți. Ca niste adevărați gladiatori moderni, au dat totul pe traseele din Republica Dominicană, oferind celor din fața micilor ecrane un spectacol total al sportivitații, camaraderiei, fairplay-ului, dar și al slăbiciunilor omenești.

Mai au foarte puțin până în Marea Finală, iar presiunea este uriașă. Publicul va avea în continuare un cuvânt greu de spus în acest show, iar modalitatea prin care acesta va decide soarta competitorilor va fi comunicată de Daniel Pavel, în timpul edițiilor urmatoare „Survivor Romania”.

Dan Pavel, succes fantastic la Survivor România 2021

Dan Pavel l-a înlocuit cu success pe Dan Cruceru, cel care a prezentat primul sezon Survivor România 2021. Cu o experiență de 12 ani în media, acesta a acceptat să fie prezentatorul sezonului 2 și mărturisea la debutul competiției că este o provocare să facă parte din proiectul de la Kanal D.

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021

„Pentru mine, Survivor România reprezintă, în egală măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât și oportunitatea testării unor limite de anduranță fizică și psihică, pe care le întâlnești în viață doar dacă ai noroc. (…) E un privilegiu pentru mine să fiu alături de acești concurenți, să le observ și comentez evoluțiile. Voi încerca să le transmit celor de acasă cât mai mult din emoțiile lor uriașe”, declara omul de televiziune.

După luni de zile petrecute în Dominicană, Dan Pavel s-a ales cu o afecțiune la nivelul ochilor din cauza expunerii prelungite la razele ultraviolete, care se numește Surfers Eye sau Pterygium. Prezentatorul declara într-un interviu la Teo Show că își protejează vederea cu ajutorul unor ochelari speciali.

„Acești ochelari sunt ceva foarte special pentru mine. În aceste trei luni de emisiune am dezvoltat o ușoară, mică problemă pe care o depășesc: Surfers Eye. De la expunerea foarte mare la radiația ultravioletă a apărut o mică pată pe cornee. Ea se reduce acum și am nevoie de ochelari în anumite momente, sunt cadou de la colegii mei dragi de la Kanal D”, a povestit acesta.

Dan Pavel a fost prezentor al emisiunii „Business On Air”, la Radio France Internațional, program ce a fost premiat de CNA în 2015, și a făcut parte din echipa postului TV Antena 3 ca prezentator al unei emisiuni săptămânale de infotainment. El a fost redactor șef al Penny FM, un proiect de succes pe piață din România.

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România

Primul sezon Survivor Romania a câștigat de Elena Ionescu, ex-Mandinga, care și-a adjudecat premiul în valoare de 250.000 lei. „Mă aplec în fața publicului care m-a susținut. (…) Am luptat ca o leoaică pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, spunea Elena Ionescu, în Finala Survivor România 2020.