Marea împăcare a avut loc! Bogdan Mocanu face declarații emoționante despre Jador, după ce nu și-au mai vorbit luni de zile: "A fost trimis de Dumnezeu" | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu l-a bătut în niciun minut pe Vicenzo Final Boss în gala RXF, după o serie de lovituri repetate. Fericit după luptă, Mocanu a dezvăluit ce a simțit înainte de luptă, dar și ce i-a spus adversarului său la finalul luptei.

Bogdan Mocanu și Jador s-au împăcat

Se pare că după toată această dispută Bogdan și Vicenzo au legat o prietenie. Bogdan a recunoscut că s-a gândit numai la faptul că are diabet, dar că lucrul acesta nu reprezintă pentru un impediment, ci o provocare. La meci, Mocanu s-a împăcat cu Jador, venit să îl susțină după câteva luni în care cei doi nu și-au vorbit! Ema Karter a fost și ea în sală pentru a îi fi aproape, deși era supărată pe el, dezvăluind motivul! Cristi Comănici a fost și el în galeria numeroasă a lui Mocanu.

Bogdan Mocanu și Jador sunt prieteni din nou. Artistul și-a surprins amicul, atunci când și-a făcut apariția la meciul din gala RXF, unde l-a susținut și i-a fost alături. Bogdan Mocanu a apreciat enorm atitudinea cântărețului și a simțit un imbold imens.

"Nu l-am invitat. Din câte știi a fost un scandal în spate, în care a fost și el implicat. Jador cred că a fost trimis de Dumnezeu în momentul oportun, pentru că eram foarte calm, nu aveam emoții deloc înainte de meci, iar el a venit super agitat, probabil era și pilit și m-a încurajat, a scos moldoveanul, țăranul din mine. M-a încurajat foarte tare, m-am bucurat enorm să îl văd acolo, mai mult decât mă așteptam eu, având în vedere că noi nu am vorbit de multe luni. Am simțit că a venit tata la meci sincer sau mama sau cineva din familie, apropiat. Deja acolo era fratele meu de sânge, Vlad, antrenorul meu care e ca un tată spiritual, prietenii mei de la sală care sunt ca niște frați și mai lipsea Jador, el era singurul care nu era. M-am bucurat mult când l-am văzut, m-a ajutat mult.", a declarat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, primele declarații după ce l-a bătut pe Vicenzo

Bogdan Mocanu s-a luptat în cușca de MMA cu Vicenzo Final Boss și el a ost cel care a învins. Meciul a durat doar câteva secunde, pentru că Bogdan a fost extrem de agil și l-a pus la pământ din prima. WOWbiz a fost prezent la gală și i-a luat prima reacție câștigătorului.

"Mă simt ca un super erou din povestea mea. Simt că Dumnezeu din nou mi-a dat ocazia să demonstrez ce pot și vreau să spun că înainte să urc în ring, m-am gândit doar la faptul că am diabet și cum alții o văd ca pe o slăbiciune, iar eu am ales să o văd ca pe un plus. Vreau să le transmit tuturor care au probleme de sănătate sau care se simt inferiori pentru că ei cred că au o problemă, că nimic nu poate să îi țină pe loc dacă își doresc cu adevărat un lucru și că cerul e limita.", a declarat Bogdan Mocanu.

