Cristina Topescu nu a fost casatorita niciodata. Iubirea sa cu Stefan Banica a fost singura mediatizata. Dar, despre aceasta s-a vorbit foarte mult, mai ales ca amandoi erau celebri, patimasi, iar relatia lor a fost una cu ”scantei”.

Marea iubire a Cristinei Topescu a fost Stefan Banica Jr: ”M-am simtit foarte iubita, prea iubita”

La inceputul anilor ’90, Cristina Topescu si Stefan Banica au trait o poveste de dragoste unica, despre care fosta jurnalista vorba cu nostalgie si la ani distanta. Considera ca Stefan Banica a iubit-o asa cum nimeni nu mai putut sa o faca si poate de aceea nici nu s-a mai putut apropia de un alt barbat.

Citeste si: A murit Cristina Țopescu! Primele declarații ale polițiștilor: Cum a fost găsit trupul neînsuflețit al prezentatoarei TV

Citeste si: Ultimul mesaj postat de Cristina Topescu a fost in a doua zi de Craciun! Fiica lui Cristian Topescu a fost gasita moarta in casa

Citeste si: Lucian Mândruță despre moartea Cristinei Țopescu: „Două săptămâni, mă șochează că nimeni nu i-a mai bătut la ușă de atâta timp”

Cristina Topescu i-a luat apararea lui Stefan Banica atunci cand a fost acuzat ca e violent

In urma cu cativa ani, atunci cand Stefan Banica a fost acuzat ca ar fi violent cu femeile din viata lui, Cristina Topescu i-a luat apararea acestuia. ”Stefan e o persoana impulsiva, nervoasa, dar in niciun caz nu e in stare sa bata femeile. Noi ne-am iubit foarte mult, dar nu ne-am inteles. Eram si mult mai tineri. M-am simtit foarte iubita atunci. Cred ca nimeni nu m-a iubit atat de mult cum a facut-o el. De multe ori ii spuneam ca imi doresc sa ma iubeasca mai putin, dar sa ma respecte mai mult. A fost o poveste pasionala. Va ramane un om special in sufletul meu”, spunea Cristina Topescu despre Stefan banica, marea sa iubire.

Cristina Topescu si Stefan Banica s-au despartit in 1993, dar de atunci fiica lui Cristian Topescu nu si-a mai deschis sufletul si nici nu s-a mai vorbit despre o relatie stabila a acesteia.