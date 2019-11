”Moldovenii” vin pe micile ecrane începând din această seară, de la ora 22.00, iar comicul de limbaj și de situație, precum și personajele inedite îi vor ține pe telespectatori "captivi" ai umorului unui sat tradițional din Moldova, unde totul este posibil.

Pădurarul Mitică, Cornel, primarul Ghiță Spagoveanu, Aurică, preotul și dascălul satului sunt câteva dintre personajele care vor face deliciul serilor de sâmbătă, începând de la ora 22:00.

Serialul ”Moldovenii” are în distribuție actori, care în viața de zi cu zi au preocupări dintre cele mai diferite, dar pe care i-a unit pasiunea pentru a oferi oamenilor o doză proaspătă de bună-dispoziție. Diferiți ca profesii, vârste și preocupari, membrii trupei „3 Chestii” dau viata unor personaje care, in ciuda tipologiilor pe care le incarneaza, devin imprevizibile.

Numele productiei de comedie se afla in stansa legatura cu spatiul rural in care se petrece actiunea serialului, un sat din inima Moldovei, dar si cu limbajul specific zonei. Filmarile sunt realizate in satul Paun, de langa Iasi.

In “satul paralel” Gaurenii de Jos, locul in care se petrece actiunea serialului “Moldovenii”, personajele, pline de umor, sunt tipologii ale satenilor, iar firul narativ al serialului sta sub semnul absurdului.

Viata satului paralel “Gaurenii de Jos” este dirijata cu tiranie de primarul Ghita Spagoveanu (interpretat de Radu Tibulca), fara de care nimic nu misca pe colbul ulitelor. Luarea de mita, frauda si inavutirea rapida de pe urma celor pe care ii conduce sunt la ordinea zilei in satul condus de primarul Ghita Spagoveanu.

Parintele Vasile (interpretat de Vasile Pantiru), marioneta primarului Spagoveanu, joaca un rol important in satul paralel unde se petrece actiunea serialului “Moldovenii”.

Acesta face echipa buna cu dascalul satului, iar fiecare zi in viata comunitatii rurale moldovenesti este o ocazie perfecta pentru a aduna bani de la localnici; adunarea impozitelor se transforma astfel intr-o “colecta personala” a lui Spagoveanu. Galeria personajelor este completata de catre ceilalti sateni din “Gaurenii de Jos”, precum Aurica (interpretata de Andreea Lodba), o tanara cu frica lui Dumnezeu, Maria (interpretata de Aida-Ioana Cojocariu), o femeie cu aspiratii la inalta societate care spera sa vada lumea, cu orice pret, sau Cornel (interpretat de Iulian Mehedint), un barbat nehotarat, gata oricand sa creeze valva in tot satul.

Nu o sa va vina sa credeti, acest sat, Gaureni, chiar exista pe harta, fara nicio legatura cu satul portretizat in serial. Satul „Gaureni” este o localitate asezata intre dealuri, situata pe valea raului Gaureni, fiind atestat documentar inca din anul 1457, sub acest nume. Printr-un decret de stat, dat in anul 1964, localitatea si-a schimbat numele in Valenii, care isi poarta denumirea si in zilele noastre. „Omonimia” celor doua sate, unul fictiv, altul care a existat in topografie, este pur intamplatoare.

Nu ratati din aceasta seara, de la 22.00, în fiecare sambata, serialul de comedie ”Moldovenii”