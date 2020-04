In articol:

Dan Negru este foarte supărat pe hotelurile românești de pe litoral. Vedeta de televiziune a postat un mesaj extrem de dur laa adresa hotelierilor care țin prețurile sus pentru sezonul estival, deși suntem în plină pandemie.

”Celor care susțin produsele românești le recomand la vară un hotel românesc din Mamaia. Ăla unde s-a filmat "Nea Marin Miliardar".

O noapte de cazare între 2-3 iulie costă acolo 570 euro dacă o iei de acu', din aprilie, in plină pandemie. Pe Coasta de Azur, la Saint Tropez, tot la 5 stele și tot între 2-3 Iulie, camera e 350 euro. Luată tot acu' , in pandemie. Dar dacă ești turist urban îți recomand capitala României, București. La "S…" in București tot pentru noaptea de 2 spre 3 Iulie camera e 144 euro. Același lanț hotelier te cazează in aceiași noapte in Dubai cu 122 și in Istanbul cu 120 euro. De asta zic, υπέροχες διακοπές ( vacanța frumoasă in greacă ) sau красива ваканция ( in bulgară). În rest, susțin turismul românesc !”, a scris Dan negru pe contul lui de soicalizare.

Remarca lui Dan Negru a primit multe like-uri, însă au fost și cârcotași care au pomenit de legendara zgârcenie a vedetei. Adică tocmai el să se plângă...

Același mesaj, reformulat, acum 9 luni

Supărarea lui Dan Negru este însă una atât de mare dar și de veche încât, fără să-și dea seama, prezentatorul a ajuns să se plagieze singur și să mai posteze o dată același mesaj, la care a schimbat doar rețurile. Vara trecută, ”zgârcitul” Dan Negru scria tot pe contul lui.

”La un hotel din Mamaia care are azi 5 stele dar care a fost construit in epoca comunistă, cazarea pentru noaptea de sâmbătă pe duminică costă 1038 euro !

Într-una din stațiunile de fiță ale Europei, la Saint Tropez ,tot pentru aceeași noapte și tot la 5 stele găsești cazare cu 700 sau 900 de euro !

Hotelul din Mamaia se laudă că a fost locul unde s-a filmat “Nea Marin Miliardar” dar aș fi curios dacă Draga Olteanu Matei , Veta lu’ nea Marin-ultima supraviețuitoarea a filmului - și-ar permite un sejur acolo, așa cum Belmondo la 86 de ani isi permite să stea vara in hotelurile de 5 stele din Saint Tropez!

Când l-am invitat pe Sergiu Nicolaescu la un revelion și i-am spus ca filmările durează 3 zile mi-a raspuns supărat : “Eu am filmat Nea Marin Miliardar intr-o lună și tu filmezi trei zile la un revelion? “

scria Dan Negru în 2019.