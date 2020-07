In articol:

”Am lucrat la niște piese, vreau să scot un album în limba turcă. La cererea fanilor, pentru că am multe concerte în acea zonă, am decis să fac un album în limba turcă care mi se potrivește foarte bine. Va fi muzică turcească pop...”, ne-a precizat Otilia Bilionera.

Așa că, zilele trecute, Otilia Bilionera, purtând cele mai senzuale ținute cu putință, alături de Emanuel Neagu, finalistul de la Survivor România, a filmat pe un iaht de lux, în largul Mării Negre. ”Este o piesă de dragoste, Otilia și Emanuel joacă rolurile principale în clip, spun povestea piesei cântate în turcă. Otilia are ținute cât se poate de senzuale pentru clipul făcut melodiei Deli Gibi”, ne-a spus managerul frumoasei Otilia Bilionera.

Cu toate acestea, ne-a mai dezvăluit el, Otilia Bilionera a avut parte de o filmare cât se poate de agitată. ”Cred că la un moment dat ni s-a făcut tuturor rău, mai ales că marea era extrem de agitată și velierul se mișca în toate direcțiile. Mîă mir că am reușit să și terminăm filmările la cât se mișca stânga – dreapta, sus – jos... Otiliei îi era foarte rău, chiar m-a mirat cu încăpățânarea și ambiția ei de a termina filmările, în ciuda problemelor. Și a jucat perfect, zici că era pe bune îndrăgostită de Emanuel Neagu, chiar dacă abia se mai ținea pe picioare”, ne-a mai spus managerul artistei care a făcut furori cu melodia Bilionera.

Otilia Bilionera trebuie să se mărite de gura familiei

Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, a recunoscut că relația ei cu logodnicul este una plină de dragste și, mai mult, pe timpul pandemiei de coronavirus, a devenit mai puternică ca niciodată. Cu toate acestea, susține artista, nu s-a visat niciodată în rochie de mireasă, iar acum, totuși, trebuie să facă nunta.

”Nu știu când urmează nunta, pentru că eu nu am fost gelul acela de fată care mi-am dorit să mă văd mireasă.. Eu mi-am dorit să călătoresc, să fiu cântăreață, dar va trebui să fac și pasul acesta. În primul rând, pentru că sunt singurul copil la părinți. Nu îmi voi păstra numele, dar ei își doresc foarte mult să mă vadă mireasă. Ei au fost la foarte multe nunți, și vor veni toate rudele din Moldova și la mine. Eu i-am spus manmei că nu știu dacă voi face nuntă, că voi face doar cununia civilă, o petrecere privată, dar mama a izbucnit. ”Cum, de ce, eu am fost toată viața la nunți, am dat atâția bani la nunți și tu, fata mea, copilul meu, nu faci nuntă? Nu se poate”, mi-a spus mama. O să fac o nuntă și la Moldova, mama lui e și ea moldoveancă, deci știe să și joace”, ne-a spus, râzând, Otilia Bilionera.