Margherita de la Clejani a comis-o din nou. Mai scapă de data asta?

Margherita de la Clejani a confirmat că trăiește după propriile reguli și că nu o interesează nimeni altcineva. Accidentul produs sub influența drogurilor nu e singura faptă controversată a tinerei plină de adrenalină.

După ce le-a cerut scuze jurnaliștilor și paparazzilor pentru comportamentul pe care l-a avut, Margherita este din nou pe val, cu înjurăturile din mediul online.

Margherita a avut o nouă ieșire dubioasă

Nu a durat mult și Margherita din Clejani a început din nou să înjure ca la ușa cortului în mediul online, asta după ce le-a cerut scuze jurnaliștilor pentru ieșirea nervoasă în urma căreia a ajuns pe prima pagină a tuturor ziarelor. Pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a declarat în spațiul public faptul că regretă ce s-a întâmplat, Marga a mai avut o ieșire dubioasă.

„Înțelege că nu-mi pasă de tine! FMM!”, a scris Margherita la un InstaStory, alături de un emoticon care arată degetul mijlociu.

Margherita din Clejani susține că nu consumă droguri. Comportamentul spune altceva

Deși a fost testată pozitiv cu heroină cu aparatul DrugTest, Margherita din Clejani a avut o intervenție la România TV în care le spune jurnaliștilor că ea nu consumă droguri și, mai mult, este total împotriva substanțelor interzise.

„Eu nu consum droguri, sunt împotriva drogurilor. Eu sunt contra droguri. Nu pot să-mi dau cu părerea despre asta pentru că nu sunt în măsură, voi lăsa organele abilitate să vorbească. (…) Îmi pare rău că tot acest scandal a ajuns să ia așa mare amploare. Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru acum, vor vorbi organele de poliție. Nu este normal să se spună că am consumat heroină, vă rog frumos să remediați această poveste. Eu las legea să-și facă treaba”, a declarat Margherita pentru RomâniaTV.

Vedeta le-a cerut scuze în mod public, jurnaliștilor. Degeaba

La numai câteva zile de când a provocat accidentul din Capitală, Marga a fost surprinsă de paparazzi în parc, în timp ce se relaxa. Văzând că este filmată și fotografiată, fiica lui Ioniță și a Vioricăi din Clejani a avut o ieșire nervoasă ca în filme și s-a lăsat cu mare scandal!

Marga a jignit și a înjurat jurnaliștii ca la ușa cortului și chiar i-a agresat fizic și le-a distrus aparatura pe care o aveau asupra lor, la momentul respectiv. Tot la România TV, cântăreața le-a cerut scuze în mod public tuturor celor cu care s-a comportat urât.

„Vreau să-mi cer scuze jurnaliștilor, reporterilor și paparazzilor cu care am avut un conflic. Nu trec printr-o situație tocmai bună. Îmi pare rău de mama, de tatăl și de fratele meu. Cu toții greșim. Nu aveți de ce să mă condamnați, vreau să îmi cer scuze că am vorbit urât. Eram în iarbă și plângeam. (…) A fost un mic accident, nu am dat în cap la nimeni”, a mai adăugat Margherita.