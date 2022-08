In articol:

Fiica Clejanilor a mers vineri la audieri, acolo unde a făcut declarații cu privire la bărbatul de pe trotinetă care a înjunghiată.

Margherita a fost una dintre victimele bărbatului care a „înțepat” mai multe femei din București, în timp ce mergea pe trotinetă.

Fiica celebrilor artiști a oferit o declarație în fața jurnaliștilor, explicând că bărbatul nu ar fi fost încă prins de către autorități, dar precizând și faptul că nu a fost înțepată în inimă, ci înjunghiată.

Margherita de la Clejani, declarații halucinante după ce a fost victima bărbatului pe trotinetă

Margherita de la Clejani a oferit vineri o declarație în fața jurnaliștilor, cărora le-a spus că nu a fost înțepată, așa cum s-a scris inițial, ci înjunghiată, iar pe bărbatul care a făcut acest lucru ea spune că îl consideră un criminal în serie.

"Ceea ce spune inima, sau ceea ce spune mintea?! Aici vreau să ajung, pentru asta am venit, pentru că sunt o ființă umană și consider că am dreptul la viață.

Pericolele sociale sunt ilustrate uneori prin intermediul tinerilor, exact așa cum este și cazul meu. Nu am fost înțepată cu o lamă sau o chestie, am fost înjunghiată în zona inimii de un bărbat pe care eu îl numesc ca fiind criminal în serie, pentru că nu sunt singura atacată și omul este încă în libertate, nu este prins", a declarat Margherita de la Clejani în fața jurnaliștilor.

Margherita spune că a fost înjunghiată în zona inimii

Fiica Clejanilor a dezvăluit că a fost înjunghiată în zona inimii și nu a fost doar înțepată, însă se bucură că familia i-a fost alături necondiționat. Vedea atrage atenția și asupra altor probleme tragice din țara noastră precum foametea, crimele și drogurile.

"Acum vreau să vorbesc despre problema răului! Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri, iar pe dealuri vom găsi drumuri, multe dintre ele foarte înșelătoare. Forma generală a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simplă: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fără viitor, vieți tinere pierdute inutil, copii orfani, bătrâni murind în moduri îngrozitoare, acestea sunt, într-adevăr, provocările vieții.

Cred că am să vă fac să înțelegeți cum exemplul meu poate fi o îndrumare morală pentru copiii dumneavoastră și chiar pentru fiecare dintre voi. Deci să revenim la inimă, pentru că am fost înjunghiată în zona inimii și aminte este omenesc să greșim, dar este diabolic să insistăm în greșeală, de aceea lecțiile importante ale lumii m-au făcut să înțeleg chestiunile rațiuni.

Am fost consiliată de numeroși psihologi, psihiatrii, doctori, specialiști extraordinari, cărora le mulțumesc din toată inima mea care este acum ușor afectată. Mulțumesc familie pentru tot suportul și toată dragostea și nu în ultimul rând, mulțumesc mie pentru că sunt om și am venit aici să vă ofer o lecție de viață din care sunt convinsă că fiecare va avea ceva de învățat. Am dreptul la viață, cred în Dumnezeu!", a explicat Margherita în fața jurnaliștilor.

Margherita de la Clejani, înjunghiată de un bărbat pe trotinetă

Fiica Clejanilor a fost una dintre victimele bărbatului pe trotinetă. Margherita a fost înjunghiată în zona inimii în cursul serii de miercuri și a ajuns de urgență la spital, unde ar fi refuzat internarea, dar i-au fost tratate rănile.

Recent, mama acesteia, Viorica de la Clejani a postat în mediul online obiectul cu care Margherita a fost înjunghiată și pe care medicii i la-u scos din corp.

"Acest obiect i-a fost scos din sân fiicei mele! Mulțumesc doctorilor de la Spitalul Universitar că mi-au salvat copilul! Unii sunt atât de răi...Cum să vă bucurați și să-și înjurați copiii pe tema acestui subiect?! Dacă erau copiii voștri în locul Margăi? Cum puteți să vorbiți în halul ăsta? Eu acum ce să fac? Să-l las liber să vă măcelărească și vouă copiii când

merg liniștiți pe stradă? Vă mai mirați de ce nu ne mai rabdă dumnezeu. În loc să comentați (gratis, că dacă se plătea nu mai scriați nimic), rugați-vă la Dumnezeu să vă aibă copiii în pază. Mulțumesc bunului Dumnezeu că a scăpat cu viață", a scris Viorica de la Clejani pe rețelele de socializare.

