Margherita a răbufnit la adresa jurnaliștilor, după ce a fost agasată

Fata Clejanilor este pe prima pagină a tabloidelor de când a provocat un accident rutier, sâmbăta trecută, 23 mai. În urmă cu puțin timp, cântăreața a fost luată la întrebări de jurnaliști. Vedeta s-a simțit „agasată” și a postat la secțiunea de Instastory mai multe mesaje.

„Eu am terminat facultatea de Jurnalism, eu am master în Comunicare Mediatică și Publicitate! Deci știu perfect cum și ce anume funcționează la noi, în showbiz. ce ... buget aveți voi să vă dau EU declarații?! (...) Eu sunt SENZAȚIONALUL și o să vă dau cu extrasenzaționalul direct în cap”, a scris Margherita pe pagina ei de Instagram.

Viorica de la Clejani, mama Margheritei, a avut o ieșire mult mai dură la adresa jurnaliștilor care au întrebat-o despre fiica ei. Aflați în fața casei sale, cântăreața i-a stropit cu furtunul cu apă, iar pe una dintre a aruncat cu lapte.

Viorica de la Clejani, despre reacția ei nefirească la adresa jurnaliștilor

"Dupa atata timp de stat in casa, din cauza pandemiei, nu m-am mai putut controla si mi-am iesit din fire. E normal sa o iei razna de la atata stat in casa, iar acum televiziunile stau in fata casei mele de dimineata si pana seara... Se speculeaza multe in presa pentru rating. Eu nu o sa ma schimb niciodata! Daca imi vorbesti frumos, iti vorbesc la fel de frumos, daca imi vorbesti urat, iti vorbesc si mai urat. Nu mi-e frica decat de Dumnezeu. El ne da semne, si ne facem ca nu vedem. Fiti mai buni si iubiti animalele, iar viata o sa fie usoara", a mai spus ea, într-o postare pe Facebook.

Margherita de la Clejani s-a ales cu dosar penal și riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, după ce a fost implicată într-un accident sâmbătă dimineață. Testele au arătat că fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani era sub influența drogurilor. Tânăra neagă că ar fi consumat droguri și susține că se ruja în momentul accidentului de mașină.