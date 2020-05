In articol:

Margherita de la Clejani a fost implicată într-un accident rutier în dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai. Oamenii legii au ajuns rapid la locul accidentului și au dus-o pe tânără la IML, pentru teste, întrucât avea un comportament extrem de ciudat. În urma analizelor, Margherita a fost testată pozitiv cu heroină, informează Cancan.

Fata Clejanilor se afla la volanul mașinii personale, mai exact un Range Rover Evoque și a fost nevoie doar de o clipă de neatenție ca mașina să îi scape de sib controș. Autoturismul lvedetei a lovit un altul care staționa regulamentar, pe partea dreaptă a șoselei. Cu toate că nu a fost un accident grav, mașina vedetei a fost destul de „șifonată”.

Primele declarații ale Margheritei de la Clejani după accident

După audieri, cu toate că tatăl acesteia, Ioniță de la Clejani, a încercat să o împiedice să dea declarații, Margherita a făcut-o și a spus niște lucruri mai mult decât ciudate, fără sens.

“Toate bune și frumoase… ce teste să se facă? Alcool text nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele.

Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita de la Clejani imediat după ce a ieșit din sediul poliției.

Declarația oficială a Poliției

„Astăzi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai.

Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație.

In urma accidentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul autovehicului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Comportamentul necorespunzator și gesturile necontrolate, i-a determinat pe politisti sa procedeze la testarea conducatorului auto și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive, context in care, acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltării probelor biologice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal.”

Sursă foto: Cancan