In articol:

Accidentul în care a fost implicată Margherita se face cu greu uitat. Dani Oțil nu a menajat-o pe fiica Clejanilor și după ce a lăsat-o pe cântăreață să vorbească despre noua ei piesă, prezentatorul TV a întrebat-o dacă mai are voie să conducă.

Fiica Clejanilor a răspuns imediat că în prezent nu are permis de conducere. Ea spune că nimeni nu ar trebui să o judece, pentru că i se putea întâmpla oricui să treacă printr-un accident.

„Deocamdată nu am permis de conducere. Probabil după ce se va finaliza așa-zisă problemă din viața mea. Am avut un accident, știm cu toții. Oricărui om i se poate întâmpla. Nu sunt nici prima, nici ultima și cel fără de păcat să arunce cu piatra. Nu are nimeni de ce să mă condamne pentru nimic”, a spus ea.

Citeste si: Unui bombardier i s-a urât cu viața. Prin Craiova, cu 200 de km/h. „Aștept să treacă garda" . Reacția autorităților

Citeste si: VIDEO O asistentă medicală s-a vindecat de Covid-19, după ce fusese în comă 40 de zile. Ea a fost externată în aplauzele colegilor

Citeste si: Emily Burghelea, reacție DURĂ după ce Vulpița și Viorel au fost infectați cu coronavirus: „Mirela Vaida minte! Eu eram suspectă de coronavirus și...”

În realitate, Dani Oțil încerca să-i dea un sfat Margheritei, în modul lui caracteristic. El i-a spus ulterior că atunci când are diverse probleme, fie ele certuri în familie sau cu iubitul, nu trebuie să se urce la volan.

„O să fiu sincer cu tine. Sunt biciclist, motociclist. Oamenii conduc mașina în tot felul de stări, inclusiv de supărare, de nervi, de ceartă cu iubitul. Este datoria mea, măcar cu oamenii pe care îi cunosc, să fac asta. Când nu vă simțiți foarte liniștiți să conduceți, să lăsați pe altcineva. Poți să-ți permiți un uber sau un șofer la un moment dat”, a spus Dani Oțil.

Margherita de la Clejani face schimbări majore

2020 este un an plin de schimbări pentru Margherita. Dacă la finele anului trecut se muta singură și începea să creeze primele haine care să-i poarte semnătura, începutul acestui an a venit cu o avalanșă de evenimente.

Înainte de apariția epidemiei de coronavirus în România, artista și-a investit toți banii în propiul atelier de design vestimentar, Marcle, și a intrat în studioul de înregistrări, determinată să își consolideze imaginea ca artist solo.

„Elicopter” este prima piesa trap pe care o interpretează Margherita și prima care beneficiază de un videoclip a cărui producție a costat peste 15.000 de euro.

„Elicopter este despre origini, despre transformare, despre redescoperirea de sine și despre atingerea potențialului. Cred cu tărie că dacă îți dorești ceva cu ardoare, universul te ajută. Este o piesă comercială, însă am vrut să transmit aceste idei prin imagini. Am evoluat mult artistic și îmi doresc mai mult, îmi doresc să arăt că pot mai mult și să dăruiesc mai mult publicului. Am vrut să transmit ideea de evoluție, de putere a mindset-ului, de metamorfoză și de interconectivitate a universului. Și am și avut o echipă extraordinară care m-a ajutat să transform aceste idei în imagini" spunea Margherita.