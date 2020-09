In articol:

Mari de la Puterea Dragostei este o bună prietenă cu Bianca Comănici și îi este alături după despărțirea de Livian. Cu toate că Bianca suferă în urma cuvinelor pe care le-a spus Livian în diverse ocazii, ea tot crede că s-au întâmplat de fapt alte lucruri care au dus la ruptură dintre cei doi. Bianca s-a arătat foarte afectată de afirmația făcută de Livian în emisiunea Totul despre Puterea Dragostei, conform căreia, el nu mai simțea iubire față de Bianca din martie.

Citeste si: Bianca Comănici a spus lucrurilor pe nume! De ce a rupt orice legătura cu Bogdan Mocanu și Jador: ”Eu i-am blocat din respect pentru...”

Citeste si: „Pistruiatul” face primele dezvăluiri despre cariera sa. Cum a ajuns să joace în film? - evz.ro

Mari de la Puterea Dragostei spune despre Livian că minte în privința sentimentelor pentru Bianca

Mari a rămas fără cuvinte în momentul în care l-a auzit pe Livian făcând acea afirmație despre Bianca și a spus că nu știe cum să-și aleagă cuvintele astfel încât să nu deranjeze pe nimeni.

Citeste si: INFORMAȚIA MOMENTULUI pentru fanii Puterea Dragostei! Livian, pozat în timp ce se săruta pătimaș cu Florentina

„Ceva lipseste din toata ecuatia asta, cineva minte rau. Nu stiu cu ce incep si ce sa spun, orice as spune as deranja pe cineva. Oamenii ar trebui să se uite la cum se comporta Livian si la ce declaratii frumoase facea pentru Bianca, părea bărbatul perfect. Ea si acum, in al doispelea ceas, spune că s-a întâmplat ceva. Cea mai tare minciuna! Esti nr 1, Livian (ironic) E imposibil sa spui ca nu mai simti nimic din martie. Inseamna ca tot ce a facut el in emisiune a fost teatru? Bianca: A vrut să țină lumea la cald Mari: Daca a vrut sa tina lumea la cald, inseamna ca a fost teatru, deci treziti-vă!”, a spus Mari în cadrul emisiunii Totul despre Puterea Dragostei.

Citeste si: Rasturnare de situatie intre Mariana si Cristian Comanici! Ce s-a intamplat intre ei dupa ce el a anuntat oficial CUPLUL

Între timp, Bianca a recunoscut că a suferit din cauza lui Livian, dar este sigură că toate lucrurile vor reveni la normal puțin câte puțin.