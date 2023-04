Maria Andria, suspectă de cancer. Vedeta așteaptă rezultatul biopsiei: “O să vreau să mă despart, că nu vreau să-i stric viața lui”

In articol:

Maria Andria traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale. Cântăreața este suspectă de cancer, după ce a suferit o operație la piciorul drept. Vedeta așteaptă rezultatul biopsiei, moment în care va ști cu exactitate dacă este sau nu victima celei mai grele boli.

Artista nu a avut curajul să-i spună nici măcar partenerului său de viață prin ce trece. Bărbatul nu a știut că Maria Andria a ajuns pe masa de operație, iar asta pentru că artista nu a vrut să îl încarce și pe el cu vești proaste. Nu știe ce o așteaptă, dar e pregătită să se despartă de iubitul ei în cazul în care medicii îi vor spune că are cancer.

Maria Andria, suspectă de cancer

În urmă cu puțin timp, Maria Andria a suferit o intervenție chirurgicală la piciorul drept, după ce a sesizat o umflătură care îi provoca durere. Vedeta a ajuns imediat pe masa de operație, după ce a făcut mai multe investigații amănunțite cu ajutorul cărora a descoperit că are o formațiune care i-a crescut pe os.

Deși intervenția a decurs bine, rezultatul biopsiei va stabili dacă Maria Andria are sau nu cancer. Vedeta se teme de această boală cruntă și se roagă în continuu să o ferească Dumnezeu de tot ce este mai rău.

”Am ieșit de la operație. Am avut niște infecții în picior, trebuie duse la biopsie să vedem dacă am cancer sau nu. Au crescut niște formațiuni pe os, m-au tăiat foarte mult, 7 cm. Mă simt foarte rău, urmează să aflu pe 5 mai dacă am cancer sau nu.

Simțeam aceste formațiuni când dădeam cu mâna, erau ca un nodul mare, așteptam să treacă Paștele ca să mă operez. Am stat 2 ore în operație, nu pot să calc în picior, mă doare foarte mult. Am fost anesteziată local, a durat mult operația, s-au făcut multe cusături, e mare tăietura.

Să dea Dumnezeu să fie bine. Stau cu sufletul la gură să văd ce iese la biopsie, mă rog să nu fie cancer, să fie orice altceva, dar nu cancer. A fost foarte mare infecția la piciorul drept, mi-e și greu să conduc”, a mărturisit Maria Andria, pentru Spynews.ro.

Maria Andria, pregătită să se despartă de iubit dacă va fi diagnosticată cu cancer

Maria Andria a încercat să nu îl implice și pe partenerul său de viață în problemele sale, astfel că nu l-a anunțat că va intra în operație. Mai mult decât atât, artista susține că este pregătită să înceteze relația cu el în cazul în care va fi diagnosticată cu cancer, deoarece nu vrea să îi distrugă viața bărbatului. Cântăreața mărturisește că există posibilitatea să îi fie tăiat piciorul și nu și-ar dori să pună această povară pe umerii iubitului ei, care are toată viața înainte.

”Nici nu i-am spus iubitului meu că mă operez. Știu că poate, doamne ferește, poate să fie cancer. Eu dacă o să am cancer, doamne ferește, o să vreau să mă despart, că nu vreau să-i stric viața lui, că se poate ajunge chiar să-mi taie piciorul, că am infecție la os, mi s-a umflat tot piciorul”, a mai adăugat vedeta.

Maria Andria și partenerul său de viață [Sursa foto: Instagram]