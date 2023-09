Maria Andria, urmărită de ghinion! Cu ce probleme se confruntă blondina, la o lună după ce a suferit un stop cardio-respirator: „M-au luat pe mine într-un alt loc, mi-au deschis geanta”

In articol:

Maria Andria a trecut prin momente de-a dreptul neplăcute, la o lună de când a suferit un stop cardio-respirator. Deși credea că lucrurile au revenit la normal, iată că ghinionul a urmărit-o și de data aceasta.

Chiar în cadrul unui interviu, ea a dezvăluit prin ce situație neașteptată a trecut. Iată ce s-a întâmplat cu celebra cântăreață!

Maria Andria, urmărită de ghinion

Maria Andria a trecut prin cea mai grea perioadă din viața sa, în urmă cu o lună, când a fost la un pas de moarte. Blondina a suferit un stop cardio-respirator chiar în timpul unei intervenții chirurgicale, iar ulterior a stat mai multe zile la Terapie Intensivă. Deși momentele critice au trecut, iar starea ei este din ce în ce mai bună, alte probleme și-au făcut apariția în viața sa.

Ei bine, după tot ce a trăit în ultima vreme, cântăreața a decis să meargă într-un loc sfânt, la Ierusalim, însă la întoarcerea acasă a întâmpinat dificultăți.

Totul a pornit de la faptul că blondina avea pașaportul din Cipru expirat, așa că a ales să călătorească cu cel românesc. Însă autoritățile și-au pus anumite semne de întrebare și au decis să realizeze o verificare mai amănunțită în privința ei.

„Eu aveam problema din clipa în care m-am dus cu pașaportul românesc. Pașaportul cipriot îl aveam cu mine și era expirat. Noi am zis minciuni că suntem căsătoriți. M-au luat pe mine într-un alt loc, mi-au deschis geanta, m-au întrebat dacă vorbim engleză, le-am spus că nu vorbesc deloc. M-au întrebat dacă am cumpărat ceva din Palestina, eu am spus că nu. Au văzut că am o pungă din Palestina”, a mărturisit Maria Andria, în cadrul unei emisiuni televizate.

Maria Andria, la Ierusalim [Sursa foto: Facebook]

Ce a spus cântăreața despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Mi s-a oprit și inima”

Maria Andia și-a văzut moartea cu ochii, după ce a suferit stopul cardio-respirator. Problemele de sănătate, cu care s-a confruntat, au pornit de la o intervenție estetică, la care blondina a apelat pentru a scăpa de anumite imperfecțiuni ale pielii. Nici măcar prin gând nu i-a trecut ceea ce urma să se întâmple, căci injecțiile cu rol anticelulitic i-au provocat o infecție puternică, care s-a împrăștiat în tot organismul său.

„Eu mi-am făcut niște injecții pentru celulită, dar injecțiile acelea mi-au făcut probleme. Când a intrat la operație ca să mi le scoată, s-au dus în tot corpul. Eu nu știam că nu rămâne într-un loc. La vene mi s-a făcut o infecție și în locul acela trebuia să fiu tăiată. Aveam o infecție foarte mare și eram stresată, mi s-a oprit și inima.”, a mărturisit blondina, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu televizat.

Maria Andria [Sursa foto: Facebook]