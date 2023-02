Maria Buză a fost la un pas de moarte, iar doctorii nu îi mai dădeau nicio șansă: „Am fost în comă.” Actrița, despre cea mai mare cumpănă din viața ei

In articol:

Maria Buză este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe și actrițe de la noi din țară. Deși acum viața ei pare să fie pusă în ordine, vedeta a trăit momente cumplite. Artista, fiind mezina familiei, nu a fost un copil dorit, însă acesta nu este singurul lucru care a nefericit-o.

Maria Buză, cea mai grea cumpănă a vieții sale

Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă în clipa în care a dat naștere băiețelului ei. Femeia a fost la un pas de moarte, însă medicii au făcut tot ce le-a stat în putință să îi salveze viața.

Maria Buză se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și de o familie minunată pe care a construit-o alături de soțul ei. Artista formează un cuplu cu violonistul George Pătrașcu de mai bine de 20 de ani și împreună au un copil.

Maria Buză a trecut prin cel mai cumplit moment atunci când l-a născut pe fiul ei. Artista a întâmpinat complicații în timpul nașterii, iar soțul ei a trebuit să ia o decizie importantă atunci când a fost întrebat de către medici: „Ce salvăm, mama sau copilul?”. Cadrele medicale au luptat și au făcut tot ce le-a stat în putință să salveze bebelușul și ulterior mama, însă doar o minune de la Dumnezeu urma

să o ajute pe vedeta. Din fericire, totul s-a sfârșit cu bine, iar după 6 ore de comă, Maria Buză s-a trezit.

“ P e 21 februarie, când l-am născut pe băiatul meu, Andrei, eu sărbătoresc ziua lui de naștere, dar și ziua în care am primit o a doua șansă la viață. Medicii i-au spus atunci soțului că trebuie să aleagă între soție sau copil. Este o întrebare la care, cu greu ar răspunde oricine, dar, din fericire, medicii au făcut toate eforturile posibile, au salvat întâi copilul și apoi au făcut tot ce s-a putut în ceea ce mă privește. Am fost în comă vreo 6 ore și spuneau medicii că tot ce a depins de ei s-a înfăptuit și că nu rămâne decât ca Dumnezeu să facă o minune și a făcut-o. Medicii nu-mi mai dădeau nicio șansă, dar după 6-7 ore am dat semne și m-am trezit brusc, așa parcă dintr-o liniște absolută”, a povestit Maria Buză, pentru fanatik.ro.

Maria Buză, un copil nedorit

În cei 54 de ani, Maria Buză a trăit momente tragice demne de un film. Cântăreața, fiind mezina familiei și având încă un frate și o soră, a fost un copil nedorit de părinții ei. Mai mult decât atât, artista povestește că mama sa a vrut să facă o întrerupere de sarcină, însă după ce a venit pe lume, părinții ei au copleșit-o cu iubire considerând-o o “binecuvântare de la Dumnezeu”, având, parcă, își amintește vedeta, unele remușcări că cea care i-a dat viață a vrut să facă avort.

“ Nu am fost un copil dorit. Pentru că vremurile erau cum erau în 1969 și aveam deja doi frați, o soră și un frate. Iar ai mei părinți nu își mai doreau un al treilea copil. A existat atunci o încercare (n. red. de întrerupere a sarcinii) nereușită din fericire.(...) Mama a știut să-mi povestească atât de frumos că eu îi sunt dată de la Dumnezeu și am venit pe lumea asta ca o răsplată și o binecuvântare, pentru că toate au fost împotriva a ceea ce ea, ca mamă, a încercat în ceea ce mă privește.

A fost ca un dar de la Dumnezeu pe care atunci nu avea cum să-l înțeleagă. L-a înțeles abia după ce încercarea ei de a renunța la această sarcină nu a fost una reușită. Nu e zi și clipă în care să nu-mi spună că eu sunt minunea vieții ei.

Din momentul în care am venit pe lume, ai mei au încercat, parcă așa cu simț de vinovăție, să îmi arate cât mai multă dragoste, cât mai multă iubire, cât mai multă grijă, atât cât au putut-o ei face în acele vremuri, pentru că părinții erau foarte ocupați cu programul serviciului”, a mai spus artista.

Maria Buză [Sursa foto: Instagram]