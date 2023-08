Maria Cârneci a tras o sperietură zdravănă! A fost la Crevedia, chiar înainte de infern. Artista abia și-a găsit cuvintele să vorbească despre asta: „Doamne! E totul foarte fragil”

In articol:

Maria Cârneci se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, interpreta de folclor a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

De asemenea, cântăreața se află în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba despre evenimente, astfel că Maria Cârneci are numeroase petreceri pe care trebuie să le onoreze cu prezența, iar de curând, aceasta a mers la o nuntă în Crevedia, chiar cu o zi înainte de infern.

Cântăreața a mărturisit că a tras o sperietură zdravană atunci când a văzut ce s-a întâmplat sâmbătă, 26 august, realizând cât de fragilă este viața, gândindu-se cu groază la faptul că ar fi putut fi prezentă în zona aceea, chiar în ziua dezastrului.

”Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo. Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași. Pe cuvânt dacă vă mint (nr. s-a speriat), ce înseamnă Doamne Doamne de acolo. Ce înseamnă o zi. Doamne... E totul foarte fragil (nr. viața)”, a spus Maria Cârneci, pentru un post TV.

Două persoane au decedat, după exploziile de la Crevedia

Din nefericire, după exploziile devastatoare de la Crevedia, 2 persoane s-au stins din viață, mai precis doi soți.

Bărbatul a decedat ieri, după ce a suferit un infarct, la scurt timp după izbucnirea infernului, în timp ce soția acestuia a decedat astăzi, 27 august, din cauza arsurilor.

„Din păcate, decesul se confirmă. E primul deces din cauza arsurilor. Este vorba despre soția domnului care a decedat ieri din cauza infarctului. Avea arsuri pe 95% din suprafața corpului. Din păcate în acest caz șansele sunt aproape egale cu zero”, a

declarat Raed Arafat.